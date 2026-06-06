Anthony Martial transfervrij na mislukde periode bij CF Monterrey

Anthony Martial heeft zijn contract bij CF Monterrey ontbonden en is nu transfervrij. De 30-jarige spits, eens een veelbelovende aanwinst voor Manchester United, kon zijn potentie niet consistent benutten in Mexico en zoekt een nieuwe uitdaging.

Antony Martial is transfervrij verkrijgbaar. De dertigjarige spits heeft zijn contract bij de Mexicaanse topclub CF Monterrey in goed onderling overleg laten ontbinden, meldt de betrouwbare transferjournalist Fabrizio Romano .

Martial had een contractionele overeenkomst tot medio 2027, met een optie voor een jaar verlenging, maar om vooralsnog onduidelijke redenen besloten beide partijen nu uit elkaar te gaan. Martial tekende in september vorig jaar bij Monterrey, na eerder zijn contract bij AEK Athene te hebben opgezegd. Hij kreeg direct vertrouwen van trainer Domènec Torrent en speelde in vrijwel elke wedstrijd na zijn komst, maar kon zijn aanvankelijke draaivermogen niet direct omzetten in goals of assists.

In zijn eerste veertien duels scoorde of assisteerde hij niet. Een keer dat hij negentig minuten mocht spelen, tegen Mazatlán FC, explodeerde hij met een goal en twee assists in een 5-1 overwinning. In zijn tweede volledige wedstrijd, een maand later in de CONCACAF Champions Cup tegen CSD Xelajú MC, gaf hij een assist bij de 2-0 zege.

Zijn volgende start onder trainer Nicolás Sánchez, na een maand herstel van een schouderblessure, werd zijn laatste voor de club: tegen Cruz Azul. Daarna werd hij niet meer geselecteerd voor de laatste vijf wedstrijden en is nu op zoek naar een nieuwe club. Zijn carrière, eens een veelbelovende sensatie bij AS Monaco en een duur aanwinst voor Manchester United (ruim 60 miljoen euro), lijkt te stagneren.

Zijn verhuurperiode bij Sevilla mislukte, en in 2024 ontbond Manchester United zijn contract, toen hij geblesseerd was en zijn contract afliep. De toekomst van de dertigvoudig international is onzeker en dreigt als een kortstondige vlam uit te gaan





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anthony Martial CF Monterrey Transfervrij Fabrizio Romano Liga MX Manchester United Sevilla AEK Athene Spits

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guus Offerhaus kiest voor FC Utrecht en herenigt zich met Anthony CorreiaDe 28‑jarige verdedigende speler van Telstar sluit zich aan bij FC Utrecht, waarbij hij samenwerkt met coach Anthony Correia. De overname is het gevolg van een unilateraal contract met een multi-jarenovereenkomst. Een aantal andere Eredivisieclubs boden ook een contract aan, maar Offerhaus heeft op professioneel plan besluit met de trainer van Utrecht.

Read more »

Sarah Michelle Gellar rouwt om dood van Anthony HeadSarah Michelle Gellar heeft bedroefd gereageerd op de dood van de Britse acteur Anthony Head, met wie zij samen in Buffy the Vampire Slayer speelde. De actrice plaatste op Instagram een aantal foto's met haar collega.

Read more »

Britse acteur Anthony Head (72) overleden, bekend van Buffy en Ted LassoHij speelde decennialang op toneel, in musicals en op televisie en verwierf nieuwe fans met zijn rol als Rupert Mannion in Ted Lasso.

Read more »

Cast van Ted Lasso rouwt om overleden acteur Anthony HeadVerschillende acteurs uit hitserie Ted Lasso hebben gereageerd op de dood van collega Anthony Head, die een vaste rol in de serie had. Head overleed plotseling op 72-jarige leeftijd. Hij speelde de keiharde zakenman Rupert, die zijn ex-vrouw als onderdeel van de scheiding de voetbalclub geeft waar het titelpersonage trainer van is.

Read more »