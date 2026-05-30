Anthony Correia vertrekt bij Telstar en gaat naar FC Utrecht

Trainer Anthony Correia verlaat Telstar na een succesvolle periode met promotie en handhaving in de eredivisie. Hij gaat aan de slag bij FC Utrecht. Het afscheid is emotioneel, maar Correia kijkt met trots terug.

Het zit erop voor Anthony Correia bij Telstar . De 44-jarige succestrainer gaat de voetbalclub uit Velsen-Zuid verlaten voor FC Utrecht. Met hem aan het roer beleefden de supporters unieke tijden.

Van de onverwachte promotie naar de eredivisie tot aan de knappe handhaving dit voetbaljaar. Het doelpunt van keeper Ronald Koeman Jr. gaat Correia nooit vergeten, vertelt hij in een exclusief interview. We rocken de eredivisie waren de inmiddels legendarische woorden van Anthony Correia op maandag 2 juni 2025. Duizenden Telstar-supporters op Plein 1945 in IJmuiden reageerden vervolgens dolenthousiast en nu een jaar later kunnen we wel stellen dat de trainer deze woorden waar heeft gemaakt.

Dat het me nu voor de wind gaat heb ik wel door, vertelt Correia over de recente ontwikkelingen in zijn trainingsloopbaan. In twee jaar tijd bezorgde hij Telstar de nodige historische prestaties. Dit is gewoon hoe het nu is, maar ik weet ook hoe de voetbalwereld werkt. De ene week ben je de held en de andere week de schlemiel.

Over het mooiste moment van afgelopen seizoen hoeft Correia niet lang na te denken. De goal van Ronald Koeman Jr. In dat moment kwam het hele seizoen samen. Op de schouders en door de voordeur verlaat Correia zijn geliefde Telstar. Dertig jaar dienstverband zit erop voor hem.

Het had niet mooier gekund dan dit. Deze zomer gaat hij aan de slag bij FC Utrecht en dat betekent dat de Velsenaren verder moeten zonder hun succesvolle coach. Inmiddels heeft Telstar met Henk Brugge al een nieuwe trainer aan getrokken. Ik heb hem nog niet gesproken, maar wel goede verhalen over hem gehoord.

De impact van Correia op Telstar is enorm geweest. Toen hij in 2023 aantrad, stond de club er slecht voor. Maar met zijn aanvallende speelstijl en motiverende praatjes wist hij het team naar een hoger niveau te tillen. De promotie naar de eredivisie was een verrassing voor velen, maar voor de spelers en staf die dagelijks met hem werkten, was het logisch.

Correia creëerde een cultuur van vertrouwen en hard werken, wat resulteerde in een hechte groep. Zelfs in de zwaarste momenten van het seizoen, zoals de blessuregolf in de winter, bleef hij kalm en vond hij oplossingen. Zijn tactische aanpassingen in de tweede helft van wedstrijden waren vaak beslissend. De handhaving in de eredivisie was minstens zo indrukwekkend.

Telstar eindigde op de elfde plaats, met een doelsaldo dat veel beter was dan verwacht. Vooral de thuiswedstrijden in het Kras Stadion werden een fort, waar grotere clubs zich verslikten. De band met de supporters groeide sterker dan ooit. Elke overwinning werd uitbundig gevierd, en spelers als Mo El Hankouri en Sheraldo Becker werden publiekslievelingen.

Nu die periode eindigt, kijkt men in Velsen-Zuid met weemoed terug, maar ook met trots. De erfenis van Correia ligt in de jeugdopleiding, die hij nieuw leven inblies. Diverse talenten maakten hun debuut en verkochten later voor mooie bedragen. Voor FC Utrecht is de komst van Correia een geweldige kans.

De club uit de Domstad heeft de ambitie om structureel mee te doen om Europees voetbal. Met zijn ervaring en winnaarsmentaliteit kan hij de ploeg naar een hoger plan tillen. Utrecht-fans mogen zich verheugen op aanvallend en aantrekkelijk voetbal. Voor Correia is het een logische stap in zijn carrière.

Hij heeft in Velsen-Zuid alles gegeven en nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Het afscheid was emotioneel, maar hij laat een club achter die op de juiste weg is. De toekomst van Telstar is onzeker zonder hem, maar met Henk Brugge als opvolger hebben ze een capabele trainer binnengehaald. De komende maanden zullen uitwijzen of de club het succes kan voortzetten





