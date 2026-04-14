Anouk Hoogendijk onthult salaris: '1400 euro bruto bij Ajax'

Anouk Hoogendijk, voormalig international van de Oranje Leeuwinnen, heeft openhartig gesproken over haar salaris in haar laatste seizoen bij Ajax. Ze verdiende slechts 1400 euro bruto, een aanzienlijk verschil met de huidige topsalarissen in het mannenvoetbal. Hoogendijk benadrukt de verbeteringen in de salarissen voor vrouwenvoetballers.

Anouk Hoogendijk heeft in een openhartig gesprek details gedeeld over haar salaris als professioneel voetbalster. In haar laatste seizoen bij Ajax , en tevens het jaar waarin ze afscheid nam van het profvoetbal, bedroeg haar bruto salaris slechts 1400 euro. Hoogendijk, die in het verleden uitkwam voor het Nederlands elftal, benadrukt dat de situatie voor vrouwelijke voetballers de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd. De voormalig middenveldster, inmiddels veertig jaar oud, schetst een beeld van de financiële realiteit waarmee vrouwenvoetballers in het verleden te maken hadden, in schril contrast met de verdiensten van mannelijke profvoetballers.

Hoogendijk reflecteert op de verschillen in de verdiensten tussen mannen en vrouwen in het voetbal. Ze herinnert zich dat mannelijke voetballers al op jonge leeftijd veel geld verdienden, terwijl vrouwen vaak met aanzienlijk minder moesten rondkomen. 'De mannen verdienen al heel jong heel veel en wij verdienen heel vaak heel weinig', aldus Hoogendijk. Ze erkent echter dat er de laatste jaren een positieve verschuiving heeft plaatsgevonden. In de betreffende uitzending krijgt Hoogendijk de concrete vraag over haar salaris. De ex-international, die inmiddels haar eigen boek heeft uitgebracht en actief is als spreker, reageert op de huidige topsalarissen in het mannenvoetbal. Ze vertelt eerlijk dat ze zelf nooit zulke bedragen heeft ontvangen. Haar salaris van 1400 euro bruto bij Ajax in 2017 was inclusief de auto die ze van de club kreeg, maar er gingen nog kosten vanaf. Naast haar clubcontract had Hoogendijk inkomsten uit clinics en haar deelname aan het Nederlands elftal.

Hoogendijk geeft een inkijkje in de financiële situatie van het Nederlands elftal in haar tijd. Ze vertelt dat de speelsters destijds 30 euro per punt ontvingen. Bij een nederlaag kregen ze dus niets. Tegelijkertijd kregen ze slechts 12 euro per dag op trainingskamp. 'Het was altijd een beetje sprokkelen, dat was gewoon niet anders', aldus Hoogendijk. De voormalig speelster van onder meer FC Utrecht en Arsenal beschrijft een periode waarin het vrouwenvoetbal nog in de kinderschoenen stond, zowel op het gebied van salarissen als de algemene professionalisering. De vergelijking met de huidige situatie, waarin de salarissen in het vrouwenvoetbal stijgen, en de aandacht voor de sport toeneemt, laat zien hoeveel vooruitgang er is geboekt. Er wordt ook even kort gereageerd op een andere kwestie, en er wordt een compliment uitgedeeld aan Vitesse





