Annemarie Jorritsma waarschuwt voor kabinetscrisis na asieldiscussie: Nieuwe verkiezingen niet uitgesloten

VVD-coryfee Annemarie Jorritsma uit forse kritiek op de rol van D66 in het asieldossier en waarschuwt dat de politieke stabiliteit van het kabinet wankelt.

De politieke stabiliteit van het huidige kabinet staat onder zware druk nu de discussie over de asielwetgeving in de Eerste Kamer een kookpunt heeft bereikt. VVD-coryfee Annemarie Jorritsma heeft in het programma Sven op 1 harde woorden geuit over de ontstane situatie en waarschuwt dat de coalitie balanceert op de rand van de afgrond.

Volgens Jorritsma, die jarenlang ervaring heeft in het Haagse machtscentrum, is er sprake van een gevaarlijk politiek spel waarbij de eenheid van de regeringsploeg ernstig wordt aangetast. Zij wijst met een beschuldigende vinger naar D66, een partij die intern verdeeld lijkt te zijn over de ingrijpende asielvoorstellen, wat volgens haar zorgt voor een onhoudbare dynamiek binnen de coalitie. Het gedrag van D66 wordt door de ervaren politica bestempeld als zeer risicovol, omdat het de onderlinge afspraken die bij de start van de kabinetsperiode zijn gemaakt, op losse schroeven zet. De kern van het conflict draait om de vraag of de asielwetten voldoende steun krijgen in de senaat. Premier Rob Jetten probeert koortsachtig de gelederen te sluiten, maar Jorritsma twijfelt aan zijn vermogen om de regie te voeren. Zij benadrukt dat de premier een cruciale taak heeft in het bewaken van de eenheid en het gezag binnen het kabinet. Indien de wetgeving sneuvelt door toedoen van interne verdeeldheid bij de coalitiepartijen, dan is dat volgens haar een teken van zwakte dat het functioneren van de gehele regering in gevaar brengt. Het niet kunnen waarmaken van gemaakte afspraken door één van de partners ondermijnt niet alleen het huidige beleid, maar schaadt ook het vertrouwen voor toekomstige politieke dossiers, zoals de complexe onderhandelingen voor de begroting van volgend jaar. Jorritsma stelt dat wanneer een coalitiepartner zich de vrijheid permitteert om gemaakte afspraken zomaar overboord te gooien, het motorblok van het kabinet onherstelbaar beschadigd raakt. Hoewel de oud-vicepremier liever geen doemscenario schetst, sluit zij nieuwe verkiezingen in de nabije toekomst inmiddels niet langer uit. De irritatie bij andere coalitiepartijen groeit naarmate de spanningen over het asielbeleid toenemen, wat leidt tot een sfeer waarin het stellen van zware eisen de boventoon voert in plaats van constructieve samenwerking. Jorritsma ziet in het huidige politieke klimaat een gevaarlijke trend waarbij het gezag van de premier direct op het spel staat. Mocht het kabinet er niet in slagen om de asielwetgeving door de Eerste Kamer te loodsen en de interne rust te herstellen, dan is een politieke crisis volgens haar een reëel risico. De combinatie van onzekerheid over asielmaatregelen en de interne strijd binnen D66 creëert een voedingsbodem voor vervroegde verkiezingen, een scenario waar de VVD-politica met grote zorg naar kijkt. Het is nu aan de premier om te bewijzen of hij in staat is om het zinkende schip te redden en de coalitiepartners weer op één lijn te krijgen voordat de politieke schade onherstelbaar wordt





