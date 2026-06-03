Anna van der Breggen start in het roze bij de vijfde etappe van de Giro d'Italia Women

Anna van der Breggen start vandaag in het roze bij de vijfde etappe van de Giro d'Italia Women. De 36-jarige Hasseltse heeft een stevig voorschot op een mogelijke vijfde Giro-zege na haar uithaal in de klimtijdrit van dinsdag. Maar de concurrenten zullen tijd terug willen winnen en dat gaan ze zeker proberen.

De vijfde etappe in de Giro d'Italia Women is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

Van der Breggen start in het roze, Reusser (+1.04) en Vollering (+1.10) zijn de eerste achtervolgers. Elisa Balsamo nam gisteren afscheid van de roze trui, luid toegejuicht door tifosi op de klim. Vandaag start ze in de puntentrui, die in tegenstelling tot de mannen-Giro niet paars is maar rood. Haar ploeggenote Isabella Holmgren is de nieuwe leidster in het jongerenklassement.

En Marlen Reusser schittert vandaag in de blauwe bergtrui, in plaats van leidster in dat klassement Anna van der Breggen. Want die rijdt natuurlijk in het roze. Wie zijn dan die concurrenten? De top tien in het klassement is een kopie van de top tien van de klimtijdrit.

Maar verwacht ook aanvallen van goede klimsters die net buiten die top tien gevallen zijn. Vrouwen als Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek), Mireia Benito (AG Insurance-Soudal), Mavi Garcia (UAE-ADQ) of wereldkampioene Magdeleine Vallières (EF Education-Oatly bijvoorbeeld. Anna van der Breggen zal vooral haar directe concurrenten in de gaten moeten houden en dat zal ze grotendeels alleen moeten doen.

Door het uitvallen van Mikayla Harvey na haar valpartij van maandag heeft ze op papier alleen voormalig olympisch roeister Valentina Cavallar nog over om te helpen als de weg omhoog loopt. Die kwetsbaarheid zullen de sterkere blokken van Vollering, Reusser, Longo Borghini en wellicht ook Femke de Vries zeker willen uittesten. Woensdag staat meteen de eerste van in totaal drie bergritten deze Giro op het programma.

In de 146 kilometer van Longarona naar Santo Stefano di Cadore moeten de rensters 3.400 hoogtemeters overwinnen, verdeeld over twee beklimmingen van eerste en twee van de derde categorie. De weg loopt vanaf de start al omhoog, maar vanaf het olympische bergstadje Cortina d'Ampezzo begint het klimwerk pas echt. Niet met de monsterlijke Passo di Giau zoals de mannen vorige week, maar met de evenmin milde Passo Tre Croci (7,9 kilometer à 7,2 procent).

Na een lange afdaling is de Passo di Sant Antonio (8,3 kilometer à 7,5 procent) het volgende obstakel, dat in tegenstelling tot de eerste klim allesbehalve regelmatig is. Dit zou weleens het perfecte lanceerplatform zijn voor Demi Vollering om haar ploeg op kop te zetten en Van der Breggen onder druk te zetten. Het profiel van de klim naar Costa, die in de slotfase van de vijfde etappe van de Giro Women twee keer beklommen wordt.

Daarna volgt namelijk een spectaculaire finale op een lokale ronde met twee keer de klim naar het bergdorp Costa (4 kilometer à 9,1 procent). De finish in Santo Stefano di Cadore is na een afdaling van negen kilometer. De officiële start is rond 13.10 uur, de finish wordt verwacht rond 17.30 uur.

Tegen de verwachting van velen in imponeerde Anna van der Breggen in de klimtijdrit van 12,7 kilometer van Belluno naar de top van Nevegal met een zeer rappe klimtijdrit van 31.38 minuten, goed voor de etappezege. De viervoudig winnaar van de Giro was maar liefst 1 minuut en 4 seconden sneller dan nummer twee Marlen Reusser, de wereldkampioene tijdrijden. Nummer drie Demi Vollering moest 1 minuut en 10 seconden toegeven.

Met haar klimtijd was ze 2 minuten en 22 seconden langzamer dan Alberto Contador, die in 2011 precies dezelfde klimtijdrit won in de Giro. Als we haar tijd in de uitslag van toen plakken, zou ze 36ste zijn geworden en daarmee 128 profrenners achter zich hebben gehouden. Andere tijd, beter materiaal. Maar niet minder indrukwekkend.

Anna van der Breggen climbed today Nevegal (7,3 km@8,2%) in 23 min 10 sec at almost 19 km/h. In 2011, Giro Men had a mountain time trial here and Contador was the fastest in 20 min 48 sec. Stupid to compare but Anna was faster than 120 out of 160 men. #GirodItaliaWomen https://t.co/iTrnjsv7M2 Handen in de beugels of op de shifters? Tijdritfiets of klimfiets?

Dat waren allemaal vragen die de klimtijdrit van dinsdag in de Giro d'Italia Women kleurden. Maar uiteindelijk bepaalden de benen. En die van Anna van der Breggen bleken bergop veruit de beste. Met ruim een minuut voorsprong op eerste achtervolgers Marlen Reusser en Demi Vollering nam de 36-jarige Hasseltse een stevig voorschot op een mogelijke vijfde Giro-zege.

Maar zover is het nog niet. Daags na haar uithaal in de klimtijdrit is het meteen alle hens aan dek in een zware en verraderlijke bergrit in het prachtige decor van de Dolomietent. De concurrenten moeten tijd terug winnen. En reken maar dat ze dat gaan proberen





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