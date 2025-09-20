Anita Witzier over palliatieve zorg: 'Het gaat om leven, niet om sterven'

Presentatrice Anita Witzier presenteert het programma 'Leven tot het laatst' over palliatieve zorg en laat zien dat het niet alleen gaat om sterven, maar vooral om leven. Ze benadrukt het verschil tussen palliatief en terminaal, en toont voorbeelden van mensen die dankzij palliatieve zorg hun levenskwaliteit verbeteren.

Presentatrice Anita Witzier wil met haar nieuwe programma 'Leven tot het laatst' een ander licht schijnen op palliatieve zorg . Veel mensen associëren palliatieve zorg met het einde, maar Witzier benadrukt dat het vooral gaat om leven, niet om sterven. Het programma richt zich op wat wél kan, op de behoeften en wensen van de patiënt, ondanks de ongeneeslijke aard van de ziekte.

Ze legt uit dat er een wezenlijk verschil is tussen palliatief en terminaal, waarbij palliatieve zorg zich focust op de kwaliteit van leven en de terminale fase de allerlaatste fase is. In een interview geeft Witzier voorbeelden van mensen die dankzij palliatieve zorg nog jaren kunnen leven, en benadrukt het belang van deze zorg in het optimaliseren van de levenskwaliteit. Ze vertelt over Esther, die vijf jaar geleden te horen kreeg dat ze terminaal was, maar dankzij de palliatieve zorg nog steeds actief is in haar gezin. Haar verhaal illustreert dat palliatieve zorg niet alleen over medische behandelingen gaat, maar ook over praktische ondersteuning en het behoud van zoveel mogelijk normale dagelijkse activiteiten. De zorg maakt het mogelijk om langer thuis te blijven wonen en de kwaliteit van de tijd die nog rest te maximaliseren. Het programma 'Leven tot het laatst' belicht de diverse aspecten van palliatieve zorg en laat zien dat het meer omvat dan alleen de medische kant. \Witzier deelt haar ervaringen en inzichten die ze opdeed tijdens de opnames van het programma. Ze ontdekte dat het beeld van de patiënt vaak niet overeenkomt met de werkelijkheid. Zo merkte ze dat deelnemer Joost er goed uitzag, maar dat zijn partner hem 's nachts zag lijden aan pijn. Dit benadrukt het belang van het erkennen van de verborgen aspecten van de ziekte en de impact ervan op de patiënt en hun omgeving. Witzier bespreekt ook het verhaal van Noud, een 28-jarige man met botkanker. Zijn verhaal illustreert hoe palliatieve zorg het perspectief op het leven volledig kan veranderen. De focus verschuift van de toekomst naar het heden, waarbij vragen over wie je nog bent en wat je nog kunt doen centraal staan. Witzier geeft aan dat het programma de diversiteit en complexiteit van palliatieve zorg wil laten zien, en de uitdagingen die patiënten en hun naasten ervaren. Ze benadrukt dat het belangrijk is om openlijk over deze thema's te spreken en de stigma's rond palliatieve zorg te doorbreken. Het programma belicht ook de cruciale rol van de zorgverleners die zich inzetten voor de patiënten. Witzier hoopt met haar programma de perceptie van palliatieve zorg te veranderen, en de nadruk te leggen op de mogelijkheden en het leven dat nog steeds mogelijk is. \Het programma 'Leven tot het laatst' wordt ondersteund door ervaringen van zowel patiënten als zorgverleners. Het wil de complexiteit van palliatieve zorg tonen en de diversiteit van de mensen die ermee te maken hebben. Witzier wil laten zien dat palliatieve zorg meer is dan alleen medische behandelingen. Het gaat ook om emotionele steun, het behoud van waardigheid en het mogelijk maken van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven in de resterende tijd. Het programma wil een genuanceerd beeld geven van de palliatieve fase en de vaak onzichtbare aspecten ervan. Het programma duikt in het leven van mensen die te maken hebben met een levensbedreigende ziekte, en biedt een kijkje in hun dagelijkse realiteit. De presentatrice wil met haar programma een boodschap van hoop en positiviteit uitdragen, en laten zien dat er altijd mogelijkheden zijn om het leven te vieren, zelfs in moeilijke omstandigheden. Ze hoopt dat het programma mensen inspireert om openlijk te praten over palliatieve zorg en de stigma's te doorbreken. Dit alles met als doel om het leven in de palliatieve fase te verrijken, en te laten zien dat het leven tot het laatst waardevol is





