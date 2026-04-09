Anish Giri's opmars gestuit, Sindarov vergroot voorsprong op kandidatentoernooi

Anish Giri speelt remise tegen Nakamura en ziet koploper Sindarov verder uitlopen in het kandidatentoernooi, na een overwinning op Praggnanandhaa.

De indrukwekkende opmars van de Nederlandse schaakgrootmeester Anish Giri tijdens het prestigieuze kandidatentoernooi op Cyprus is abrupt tot stilstand gekomen. In een spannende en strategisch beladen partij tegen de Amerikaanse schaker Hikaru Nakamura , kwam Giri niet verder dan een remise. De wedstrijd werd gekenmerkt door een intensieve analyse van de 'engines', de geavanceerde schaakprogramma's die de meest optimale zetten berekenen.

Deze 'engines' wezen nauwelijks een reële winstkans aan voor beide spelers, waardoor de partij zich onvermijdelijk leek te bewegen richting een remise. Ondanks de minimale voordelen leek Giri in bepaalde fases iets meer aanvalsopties te hebben, maar Nakamura toonde zich een meester in het neutraliseren van deze kansen. Hij vond steeds de juiste zetten om Giri's plannen al in de beginfase te verstoren en de druk te minimaliseren. De remise, hoewel teleurstellend voor Giri, was een afspiegeling van de evenwichtige krachtsverhoudingen tussen de twee schakers. Nakamura, bekend om zijn strategische diepgang en verdedigende bekwaamheid, wist Giri's aanvalsintenties vakkundig te ontmantelen en de partij in een remise te manoeuvreren.\Ondertussen zette Javochir Sindarov, de verrassende leider van het toernooi, zijn dominante prestaties verder kracht bij door de Indiase schaakgrootmeester Rameshbabu Praggnanandhaa te verslaan. De partij tussen Sindarov en Praggnanandhaa leek in eerste instantie ook af te stevenen op een remise. Beide spelers leken goed op elkaar berekend en de 'engines' voorspelden een evenwichtige strijd. Echter, de wedstrijd kantelde dramatisch in de 22ste zet van Praggnanandhaa. De Indiase schaker beging een cruciale fout door zijn loper op D4 te plaatsen. Dit bleek een strategische misstap met verregaande gevolgen. Sindarov, die de situatie haarfijn aanvoelde, greep de kans met beide handen aan en nam de loper dankbaar aan. Vervolgens speelde hij het verkregen voordeel, met een ijzeren discipline en een indrukwekkend tactisch inzicht, perfect uit. Sindarov liet zien waarom hij de koploper is en hoe hij zich kan onderscheiden in cruciale momenten. Met zijn zesde overwinning in tien partijen, waarvan de overige vier remises waren, heeft de Oezbeekse schaker al het record van het aantal overwinningen in het kandidatentoernooi gebroken. Dit benadrukt zijn dominante positie en de onverwachte wendingen die het toernooi kenmerken.\Met nog vier ronden te gaan, staat Sindarov nu twee punten voor op Giri, die momenteel op de tweede plaats staat in het klassement. De kloof tussen de twee schakers is significant en plaatst Sindarov in een uitstekende positie om zich te kwalificeren voor de wereldtitelstrijd later dit jaar. De winnaar van het kandidatentoernooi zal het opnemen tegen de huidige wereldkampioen, Dommaraju Gukesh uit India. De prestaties van Sindarov en Giri, samen met de verrassende uitslagen van andere partijen, maken dit kandidatentoernooi tot een van de meest boeiende en onvoorspelbare in de recente schaakgeschiedenis. De spanning is voelbaar en de fans kijken met spanning uit naar de resterende ronden om te zien wie de felbegeerde titel en het recht om de wereldkampioen uit te dagen, uiteindelijk in de wacht zal slepen. De dynamiek in het toernooi is constant in beweging, en elke zet kan de wedstrijd ingrijpend veranderen. De complexiteit van het schaken, gecombineerd met de emotionele druk van zo’n belangrijk toernooi, leidt tot onverwachte situaties en onvergetelijke momenten voor zowel de spelers als de toeschouwers





Schaker Giri loopt met knappe zege in op koploper Sindarov: 'Blijf vechten'In 44 zetten rekent de Nederlander Anish Giri af met de Indiase Praggnanandhaa Rameshbabu en loopt een half punt in op de leider in het kandidatentoernooi.

Anish Giri boekt derde overwinning op KandidatentoernooiSchaker Anish Giri heeft zijn derde overwinning behaald op het kandidatentoernooi op Cyprus, dit keer tegen Fabiano Caruana. Hij staat nu tweede, anderhalf punt achter koploper Javochir Sindarov. De winnaar van het toernooi mag de huidige wereldkampioen uitdagen.

Giri boekt tweede zege op rij en houdt koploper kandidatentoernooi in zichtEen dag na de winst op Rameshbabu Praggnanandhaa rekent Anish Giri met zwart af met Fabiano Caruana.

Remise voor Giri, Sindarov loopt uit en verbetert record op kandidatentoernooiAnish Giri speelt remise tegen Hikaru Nakamura, waardoor koploper Javochir Sindarov verder uitloopt op het kandidatentoernooi door zijn zesde zege te boeken.

