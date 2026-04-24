Angstcultuur bij UWV bedreigt opleiding verzekeringsartsen

Artsen bij het UWV spreken van een angstcultuur en intimidatie, waardoor de opleiding van verzekeringsartsen in gevaar komt. De RGS start een nieuw onderzoek.

Artsen die werkzaam zijn bij het UWV uiten ernstige zorgen over het opleidingsklimaat en de werkomstandigheden. Een onderzoek van EenVandaag onthult een diepgewortelde vertrouwenscrisis, gekenmerkt door angst, intimidatie en een onveilig gevoel onder de verzekeringsartsen in opleiding.

De artsen, die anoniem spreken uit angst voor represailles, beschrijven een situatie waarin productiedruk voorrang heeft op de kwaliteit van de opleiding. Ze voelen zich gedwongen te 'overleven' in een 'regime' waarin het werkplezier afneemt en collega's regelmatig in tranen zijn. De NOVAG, de beroepsvereniging van verzekeringsartsen, heeft herhaaldelijk signalen van onveiligheid en machtsmisbruik gemeld bij het UWV en de RGS, de toezichthouder die verantwoordelijk is voor de certificering van het UWV als opleidingsplek.

Een verzoek om een onderzoek door het Bureau Integriteit van het UWV werd afgewezen. De problemen zijn niet beperkt tot de regio Amsterdam, maar lijken wijdverspreid binnen het UWV. De artsen in opleiding, die bijna de helft van de werkzame artsen bij het UWV vormen en ook de helft van het werk verrichten terwijl ze nog studeren, voelen zich gevangen door contractuele boetes tot 70.000 euro bij vroegtijdig stoppen met de opleiding.

Dit leidt ertoe dat velen pas na het aflopen van hun opleidingscontract vertrekken, vaak twee jaar na afronding. De RGS, die het UWV al een jaar onder intensief toezicht heeft staan, start nu een nieuw onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van het opleidingsklimaat. De artsen vrezen dat de RGS het UWV als opleidingsplek kan schrappen, wat desastreuze gevolgen zou hebben voor de wachtlijsten en de verwerking van uitkeringsaanvragen.

Het UWV erkent de klachten en benadrukt het belang van een veilig werkklimaat, maar wijst er ook op dat de nood hoog is en er meer dossiers verwerkt moeten worden. De situatie bij het UWV roept vragen op over de balans tussen productiedruk en de zorg voor de ontwikkeling en het welzijn van jonge artsen. De angstcultuur en intimidatie ondermijnen niet alleen de kwaliteit van de opleiding, maar ook de motivatie en het werkplezier van de artsen.

De mogelijke intrekking van de erkenning als opleidingsplek door de RGS zou een domino-effect kunnen veroorzaken, met langere wachtlijsten en een verdere belasting van de uitkeringsinstantie als gevolg. Het is cruciaal dat het UWV de signalen serieus neemt en concrete stappen onderneemt om de veiligheid en het welzijn van de artsen in opleiding te waarborgen. Dit vereist een open dialoog, een onafhankelijk onderzoek en een cultuurverandering waarin ruimte is voor feedback, respect en een gezonde werk-privébalans.

De toekomst van de verzekeringsgeneeskunde en de dienstverlening van het UWV hangen af van het herstellen van het vertrouwen en het creëren van een omgeving waarin jonge artsen zich veilig en gewaardeerd voelen





UWV Verzekeringsartsen Opleiding Angstcultuur Intimidatie RGS

