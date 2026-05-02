Angela Schijf eert Eric Corton na afscheid 'Flikken Maastricht'

Angela Schijf deelt een emotionele post op Instagram waarin ze haar dankbaarheid uitspreekt voor de samenwerking met Eric Corton, wiens personage in 'Flikken Maastricht' is overleden. Ze beschrijft hem als een vriend voor het leven en blikt terug op hun jarenlange band.

Angela Schijf , de geliefde actrice van 46 jaar, blikt met een warm gevoel terug op haar professionele en persoonlijke band met Eric Corton , de 57-jarige acteur die de rol van rechercheur Jeroen Vermeer vertolkte in de populaire misdaadserie ' Flikken Maastricht '.

Via een ontroerende post op Instagram plaatst Schijf een eerbetoon aan haar 'partner in crime', waarbij ze haar oprechte dankbaarheid uitspreekt voor de gedeelde ervaringen en de hechte vriendschap die is ontstaan. De post wordt vergezeld door twee foto's waarop de twee acteurs samen te zien zijn, een visuele weergave van de jarenlange connectie die ze hebben opgebouwd.

Schijf onthult dat hun kennismaking al lang geleden plaatsvond, toen ze nog de eerstgeborene van Corton in haar armen hield, wat de diepte en duurzaamheid van hun relatie benadrukt. De samenwerking tussen Schijf en Corton reikte verder dan alleen de set van 'Flikken Maastricht'. Ze werkten nauw samen aan de ontwikkeling van hun personages en droegen bij aan de dynamiek van de serie.

Echter, hun samenwerking kreeg een onverwachte en ingrijpende wending toen het personage van Corton, Jeroen Vermeer, een tragisch einde tegemoet ging. Dit betekende niet alleen het einde van zijn rol in de serie, maar ook een emotioneel afscheid voor Schijf. De dood van Vermeer markeerde een belangrijk keerpunt in het verhaal en leidde tot een afronding van zijn verhaallijn.

Ondanks het verdriet en de emoties die gepaard gingen met dit afscheid, heeft de band tussen Schijf en Corton zich juist versterkt. Schijf beschrijft Corton nu als een vriend voor het leven, een bewijs van de diepe connectie die ze hebben opgebouwd. De afleveringen waarin hun personages samen te zien waren, werden door een groot publiek gevolgd en kregen lovende recensies.

Schijf benadrukt het plezier dat ze en Corton hadden in het boeien van de kijkers en het creëren van spanning. Ze richt zich persoonlijk tot Corton met een dankbare boodschap en een knipoog, wat de speelse en warme toon van hun relatie weerspiegelt. De reacties op Schijfs post zijn overweldigend, met talloze fans die hun waardering uitspreken voor de serie en de acteurs.

Na het vertrek van Eric Corton krijgt Angela Schijfs personage in 'Flikken Maastricht' een nieuwe tegenspeler: Egbert Jan Weeber. Weeber sluit zich aan bij het team na het tragische overlijden van Jeroen Vermeer, waardoor een nieuwe dynamiek ontstaat binnen de recherche. Hoewel de cast veranderingen ondergaat, blijft 'Flikken Maastricht' een enorme kijkcijferhit, wat de populariteit en aantrekkingskracht van de serie aantoont.

Rob Goossens, een bekende tv-kenner, uitte eerder zijn mening over de nieuwe samenstelling en vond dat Eric Corton een te zacht ei was voor de pittige Eva van Dongen. Desondanks blijft de serie vernieuwen en verrassen, en weet het keer op keer de aandacht van het publiek te trekken. De blijvende populariteit van 'Flikken Maastricht' is te danken aan de combinatie van spannende verhalen, geloofwaardige personages en de sterke acteerprestaties van de cast.

De serie weet de kijkers te boeien en te vermaken, en blijft een belangrijk onderdeel van de Nederlandse televisiecultuur. De toekomst van de serie ziet er rooskleurig uit, met nieuwe verhaallijnen en een frisse cast die klaarstaat om het publiek te blijven verrassen





