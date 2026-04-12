André Bockholts volbrengt Marathon des Sables: Een emotionele rollercoaster in de woestijn

André Bockholts uit Veldhoven heeft met succes de Marathon des Sables uitgelopen. De zware race in de Marokkaanse woestijn, met temperaturen rond de 30 graden, was een fysieke en mentale uitdaging. De deelnemers waren afhankelijk van gevriesdroogd voedsel en moesten bijna al hun spullen zelf meenemen. De steun van vrijwilligers en de gedachte aan familie waren cruciaal om de finish te halen. Bockholts beschrijft de ervaring als een emotionele rollercoaster, waarbij de dankbaarheid voor kleine dingen enorm groot werd.

Het is hem gelukt. André Bockholts (46) uit Veldhoven heeft de Marathon des Sables, een van de zwaarste hardloopwedstrijden ter wereld, volbracht. Een week lang trotseerde hij 270 kilometer door een verzengende woestijn in Marokko . “Het was emotioneel best heftig”, blikt André terug. Tijdens een ontspannen moment in een restaurantje in Marokko , waar hij geniet van pizza, hamburger en cola, probeert hij zijn ervaringen te delen. Hij legt uit dat de week vooral een mentale beproeving was.

De omstandigheden waren extreem, met temperaturen rond de 30 graden, het zware zand en de rugzak met negen kilo aan benodigdheden. Het was een kwestie van overleven, waarbij de deelnemers afhankelijk waren van gevriesdroogde maaltijden en bouillonblokjes om zouttekorten aan te vullen. De fantasie over het eerste 'echte' eten na de race was dan ook een constante bron van motivatie. André, die een tent deelde met acht andere deelnemers, beschrijft de race als een rollercoaster. Ondanks de fysieke uitdagingen, zoals de lange afstanden en de zware rugzak, was het vooral de mentale aspect dat een grote rol speelde. Hij had weinig last van spierpijn, wat opvallend is na zo'n inspanning. De race bestond uit zes etappes, met de eerste van 32 kilometer als een kennismaking met de extreme omstandigheden. \De reis naar de woestijn was al een avontuur op zich. Na een vlucht naar Marrakesh volgden lange busreizen, voordat André met zijn bagage in de woestijn stond. Hij deelde een kleine tent met acht andere deelnemers en moest bijna al zijn benodigdheden zelf meenemen. De tassencontrole was streng, en de deelnemers moesten hun eten, medicijnen en andere essentiële spullen zelf regelen. De organisatie zorgde alleen voor water en een tent. André vertelt over de mentale aspecten van de race, waarbij de steun van de vrijwilligers en de gedachte aan zijn vrouw Marleen en dochter hem er doorheen sleepten. Dagelijks had hij de mogelijkheid om een boodschap in te spreken voor zijn vrouw, wat vaak emotionele momenten opleverde. Hij benadrukt het belang van de kleine dingen in het leven, zoals een douche en een goed bed, en de dankbaarheid die hij voelt na deze ervaring. Hij arriveerde vaak als eerste in de tent, met slechts wat kleine blaren. De emoties waren hoog, en de herinneringen aan de mensen die hij onderweg zag oververhit raken of omvallen, beklijven. De saamhorigheid onder de deelnemers was groot, en de band die ze in korte tijd opbouwden, was hecht. \André beschrijft de marathon als een intense ervaring, waarbij hij de grenzen van zijn fysieke en mentale kracht heeft verkend. Hij kijkt met voldoening terug op de prestatie, wetende dat hij een van de zwaarste races ter wereld heeft volbracht. De dankbaarheid voor de steun van de vrijwilligers, de gedachte aan zijn familie en de kleine geneugten van het leven, waren cruciale factoren die hem door de moeilijke momenten hielpen. Hij benadrukt de enorme mentale uitdaging die de race met zich meebracht, en de belangrijke rol van de emotionele steun van anderen. De herinnering aan de vele deelnemers die hij zag worstelen, onderstreept de veeleisende aard van de wedstrijd. De ervaring heeft hem de waarde van doorzettingsvermogen en de schoonheid van de eenvoudige dingen in het leven geleerd. De aankomende terugkeer naar huis en de ontmoeting met zijn gezin zijn de bekroning van een onvergetelijke week





