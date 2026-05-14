Anderlecht ontvangt PSG-voorzitter voor bekerfinale tegen Union SG

RSC Anderlecht heeft PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi uitgenodigd voor de bekerfinale tegen Union SG. Er komen 18.511 fans naar het stadion, waarvan 1600 VIPS. Naast de voorzitter van PSG heeft Anderlecht ook oud-Oranje-international Edwin Van der Sar uitgenodigd, zo meldt Anderlecht. De Belgische club is van plan om er een bijzondere bekerfinale van te maken. Paars-wit verzamelt donderdag voor een VIP-diner het stadion. Daar is het de bedoeling dat eigenaar Marc Coucke, voorzitter Michael Verschueren en CEO Kenneth Bornauw enkele bijzondere gasten ontvangen. Verschueren heeft een nauwe band met de Qatarese PSG-voorzitter Nasser, omdat zij samenwerken bij de European Club Association. Datzelfde geldt voor Van der Sar. Ook zullen er enkele voormalige spelers van Anderlecht aanwezig zijn zoals Marcin Wasilewski, Tomasz Radzinski, Olivier Deschacht, Filip De Wilde en Georges Grün. Anderlecht hoopt ook dat Napoli-spits Romelu Lukaku en Bayern München-trainer Vincent Kompany aanwezig zullen zijn. De Belgische club heeft opgeroepen om massaal naar het Koning Boudewijnstadion te komen. Bij een eventuele bekerwinst zou Anderlecht de festiviteiten voortzetten in het eigen Lotto Park.

Dit is dus exact waarom ik de moderne voetbalwereld verafschuw. Iedereen die ervan geniet; veel plezier ermee. Niet mijn ding.

Ik wil een voetbalwedstrijd, liefst in het zonnetje. Een biertje en een broodje kouwe kroket





