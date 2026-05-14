Anderlecht ontsnapte, maar Union domineerde in duel voor Croky Cup

In een chaotische wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion, begon Anderlecht met een vroege treffer van Christian Burgess, maar werd door VAR afgekeurd. Daarna domineerde Union het duel en wist Anderlecht pas in de verlenging de gelijkmaker te maken. Uiteindelijk werd de wedstrijd gewonnen door Union, waardoor Club Brugge de tegenstander is voor de Belgische titel.

Het duel in het Koning Boudewijnstadion begon op z'n zachtst gezegd tumultueus. De boomlange Christian Burgess kopte op krachtige wijze, via een fijn aangesneden voorzet van Rob Schoofs , de openingstreffer tegen de touwen, totdat de VAR er een stokje voor stak.

Collega-verdediger Kevin Mac Allister zou met enkele millimeters hinderlijk buitenspel hebben gestaan, waardoor er een streep door de treffer van Union ging. Anderlecht ontsnapte en besefte dat het aan de bak moest tegen de Unionisten, waar Scherpen onder de lat stond. De voormalig sluitpost van onder meer Ajax, FC Emmen en Brighton zag beide ploegen tam aan het duel beginnen, vooral met de boodschap om geen tegengoal te incasseren.de underdog waren, werd in het tweede bedrijf overduidelijk.

Union dicteerde het spel, terwijl Anderlecht loerde op de omschakeling. Daarbij gingen de Anderlecht-fans wel hun boekje te buiten door de wedstrijd te ontsieren met zware rookbommen in het stadion, waarbij ook meerdere vlaggen van Union in brand werden gestoken. Het spel werd meerdere keren stilgelegd. Na de paarse rookpluim kregen de Anderlecht-fans een beetje de deksel op de neus.

Het was namelijk Mac Allister die van dichtbij de 1-0 tegen de touwen roste en zo de ban brak. Onder toeziend oog van Anderlecht-icoon Romelu Lukaku was het niet veel later Mihailo Cvetković die de gelijkmaker binnenkopte, waar de topscorer aller tijden van de Rode Duivels toch nog kon opfleuren. Wederom werd er vuurwerk afgestoken en moest het duel worden stilgelegd door de zeeën aan rook die het zicht belemmerden.

In de reguliere speeltijd kon het verschil niet meer gemaakt worden, waardoor de wedstrijd naar extra tijd ging. En daar liet Union zien dat het simpelweg beschikt over een veel betere selectie en nog altijd meedingt om de Belgische titel. Met name de invallers speelden een sleutelrol, want het was Mohammed Fuseini die een grote fout afstrafte en al snel voor de 2-1 zorgde. Niet veel later was het weer raak, wederom via een invaller.

De boomlange mede-invaller Ecuadoriaan Kevin Rodriguez gooide het duel in het slot en was het eindstation van een goed uitgespeelde aanval, waardoor de Croky Cup een prooi is geworden voor de Brusselaars.. Koploper Club Brugge is daarin de tegenstander, waarin de koppositie op het spel staat





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anderlecht Union Christian Burgess Rob Schoofs VAR Kevin Mac Allister Mihailo Cvetković Rookbommen Croky Cup Club Brugge Belgische Titel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nederlandse handballers staan tweeluik met Griekenland voor gevaar, World Cup via play-offs afhankelijkNederlandse handballers Luc Steins en Kay Smits nemen een zwaar tweeluik met Griekenland aan tegen het alternatief voor een WK in Duitsland, aangezien kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles een voorwaarde is voor deelname. Beide wedstrijden zijn live te zien op NOS.nl en de NOS-app.

Read more »

Manchester City wint Lancashire Cup 3-0 tegen Crystal Palace in finale gespeeld op massief geplaatste wimpelsManchester City veroverde in een zenuwslopende finale van de Lancashire Cup, gespeeld op Quincy- en Marcus Rashford-prachtwimpels, de Lancashire Cup 3-0 tegen Crystal Palace. Het thuisteam ging snel in de leiding door twee doelpunten van Phil Foden via Schalkwijk en Savinho

Read more »

Anderlecht ontvangt PSG-voorzitter voor bekerfinale tegen Union SGRSC Anderlecht heeft PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi uitgenodigd voor de bekerfinale tegen Union SG. Er komen 18.511 fans naar het stadion, waarvan 1600 VIPS. Naast de voorzitter van PSG heeft Anderlecht ook oud-Oranje-international Edwin Van der Sar uitgenodigd, zo meldt Anderlecht. De Belgische club is van plan om er een bijzondere bekerfinale van te maken. Paars-wit verzamelt donderdag voor een VIP-diner het stadion. Daar is het de bedoeling dat eigenaar Marc Coucke, voorzitter Michael Verschueren en CEO Kenneth Bornauw enkele bijzondere gasten ontvangen. Verschueren heeft een nauwe band met de Qatarese PSG-voorzitter Nasser, omdat zij samenwerken bij de European Club Association. Datzelfde geldt voor Van der Sar. Ook zullen er enkele voormalige spelers van Anderlecht aanwezig zijn zoals Marcin Wasilewski, Tomasz Radzinski, Olivier Deschacht, Filip De Wilde en Georges Grün. Anderlecht hoopt ook dat Napoli-spits Romelu Lukaku en Bayern München-trainer Vincent Kompany aanwezig zullen zijn. De Belgische club heeft opgeroepen om massaal naar het Koning Boudewijnstadion te komen. Bij een eventuele bekerwinst zou Anderlecht de festiviteiten voortzetten in het eigen Lotto Park.

Read more »

Doekhi's ontwikkeling op de transfermarktDoekhi, the Dutch international, is looking to accelerate his development this summer, having made 136 appearances and scored 16 goals for Union.

Read more »