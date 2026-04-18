Analisten zien Sven Mijnans klaar voor PSV: 'Hij is klaar voor de volgende stap'

Voormalig Jong Oranje coach Erwin van de Looi en analist Pierre van Hooijdonk zijn ervan overtuigd dat AZ-middenvelder Sven Mijnans klaar is voor een stap naar PSV. Ze prijzen zijn aanpassingsvermogen en onderscheidend vermogen op hoger niveau.

Sven Mijnans , de aanvallende middenvelder van AZ, wordt rijp geacht voor een overstap naar de Nederlandse kampioen PSV . Dit oordeel wordt gedeeld door voormalig Jong Oranje coach Erwin van de Looi en analist Pierre van Hooijdonk, die beiden vol lof zijn over de Alkmaarse speler.

Van de Looi, die Mijnans in 2022 zijn debuut liet maken bij Jong Oranje, stelt dat de speler zich consistent aanpast aan een hoger niveau en zich daarop kan onderscheiden. Hij beschouwt Mijnans als klaar voor de volgende stap in zijn carrière. Volgens Van de Looi zou PSV een uitstekende bestemming zijn voor Mijnans, en hoopt hij dat de middenvelder de overstap zal maken, mogelijk na het winnen van de bekerfinale met AZ.

Van de Looi ziet parallellen tussen Mijnans en oud-teamgenoot Phillip Cocu. Cocu, een tenger linkspoot, speelde ook voor AZ en PSV en maakte op 25-jarige leeftijd de stap van Vitesse naar PSV. Aangezien Mijnans nu ongeveer dezelfde leeftijd heeft, durft Van de Looi wel een vergelijking te maken, hoewel hij benadrukt dat Cocu een uitzonderlijke speler was. Desondanks hoopt hij dat Mijnans een vergelijkbare carrière kan opbouwen.

Pierre van Hooijdonk deelt de verwachting dat Mijnans een volgende stap zal zetten, hetzij nu, hetzij later. Hij is ervan overtuigd dat Mijnans goed zou passen bij PSV en niet uit de toon zou vallen. Wel plaatst hij een kanttekening bij de absolute top, waarvoor het nog afwachten is of Mijnans het niveau heeft. Van Hooijdonk ziet overeenkomsten in motoriek met Nemanja Matic, met wie hij het gevoel heeft dat ze qua loopvermogen wat trager lijken, maar wel snelle denkers zijn. Beiden zijn ook links georiënteerd. De perceptie van Mijnans’ kwaliteiten hangt af van de focus: kijkt men naar snelheid, dan zijn er twijfels, maar wie zich richt op zijn pluspunten, ziet een veelbelovende speler.

Mijnans ligt nog tot medio 2028 vast bij AZ. Dit seizoen kwam hij 45 keer in actie, waarin hij negentien keer scoorde en acht assists leverde. Deze cijfers onderstrepen zijn aanvallende impact en de reden waarom menigeen hem een stap hogerop gunt. De recente prestaties van AZ in de bekerfinale, waar hij een belangrijke rol kan spelen, benadrukken zijn huidige vorm en potentieel. De discussie over zijn toekomst bij een topclub zoals PSV is dan ook terecht en voedt de speculatie rondom zijn volgende carrièrestap.

Het feit dat PSV hem vorig jaar al op het oog had, maar AZ de transfer blokkeerde, toont aan dat de interesse in Mijnans niet nieuw is. Het zou een logische volgende stap zijn voor een speler die zich constant blijft ontwikkelen en bewijzen. Met zijn scorend vermogen en aanvallende impulsen zou hij een welkome versterking kunnen zijn voor een club die strijdt om de hoogste prijzen. De dynamiek van het Nederlandse voetbal biedt vaak kansen voor spelers die op het juiste moment boven komen drijven, en Sven Mijnans lijkt daarvan een schoolvoorbeeld te zijn. De competitie en de druk van een topclub kunnen hem verder vormen en zijn potentieel volledig ontketenen. Met zijn contract tot 2028 heeft AZ hem nog enige tijd in huis, maar de sportieve ambities van Mijnans zelf zullen ongetwijfeld leiden tot een verzoek om transfer.





