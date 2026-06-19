Amsterdamse basisscholen versterken aandacht voor Keti Koti in onderwijs

Meer basisscholen in Amsterdam besteden uitgebreide aandacht aan Keti Koti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Op de Flevoparkschool staat de hele maand juni centraal in de lessen, met activiteiten zoals het maken van traditionele kleding en een optocht. Een bredere enquête laat zien dat scholen verschillende benaderingen hanteren, van korte gesprekken tot uitgebreide projecten, wat wijst op een groeiend engagement met dit historische thema.

In Amsterdam wordt Keti Koti , de herdenking van de afschaffing van de slavernij, op steeds meer basisscholen uitgebreid gevierd en onderwezen. Op de Flevoparkschool in Amsterdam -Oost staat deze herdenking de hele maand juni centraal in het curriculum.

Leerlingen volgen lessen over de historische betekenis van Keti Koti, maken onder meer traditionele kleding zoals angisa's en bereiden zich voor op een große optocht door de wijk op 1 juli, de officiële herdenkingsdag. Janneke Poort, intern begeleider en coördinator van de activiteiten op de school, benadrukt dat het belangrijk is dat de volledige geschiedenis van slavernij en de strijd voor vrijheid aan bod komt.

"We zijn een school vol met Amsterdamse kinderen, van alle kleuren, soorten en maten", legt ze uit. "We vinden het heel belangrijk dat de hele geschiedenis aan bod komt. " De school viert Keti Koti voor het eerst met een dergelijke omvangrijke aandacht. Gedurende de maand juni krijgen leerlingen van alle leeftijden, ook de allerkleinsten in groep 1 en 2,引入 tot thema.

Ze maken knutselwerkzaamheden, zingen liedjes en leren over de culturele uitingsvormen uit het verleden. Voorbereidingen worden getroffen voor de Bigi Spikri-optocht, een feestelijke parade die door de Indische buurt zal trekken, met name langs straten zoals de Molukkenstraat en Javastraat. De optocht, waarbij alle kinderen van de voorschool tot en met groep acht meedoen, is bedoeld om de boodschap van vrijheid en het eren van voorouders naar de wijk te dragen.

"We gaan een optocht lopen door de buurt met alle kinderen", vertelt Poort. "Met de feestelijke parade die in het teken staat van vrijheid en het eren van de voorouders hopen we iedereen te kunnen laten zien dat dit bij de stad hoort. " De aandacht voor Keti Koti is niet beperkt tot de Flevoparkschool. Een rondgang van AT5 onder 20 basisscholen in alle stadsdelen toont aan dat meer scholen in Amsterdam actief betrokken zijn bij deze herdenking.

De aanpak verschilt: sommige scholen bespreken Keti Koti alleen als gespreksopener, terwijl anderen uitgebreidere programma's aanbieden, zoals gastlessen, lessen door eigen docenten en museumbezoek. Ook de timing van de viering varieert; enkele scholen vieren op school een dag eerder of later, en sommige sluiten zelfs de deuren zodat ouders en leerlingen de Nationale Herdenking in het Oosterpark kunnen bijwonen.

Deze diversiteit weerspiegelt een groeiend besef dat de geschiedenis van slavernij en de daaruit voortvloeiende multiculturele samenleving een integrerend onderdeel should zijn van het basisonderwijs. Het onderwijs rondom Keti Koti draagt bij aan een beter begrip van het hedendaagse Amsterdam en de erfgoed van zijn diverse bevolking





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Keti Koti Slavernijverleden Amsterdam Basisscholen Onderwijs

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