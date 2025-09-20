Amsterdam verrast Den Bosch in topper met spectaculaire overwinning

De hockeysters van Amsterdam hebben in een sensationele wedstrijd Den Bosch verslagen, waarmee ze een einde maakten aan een lange reeks thuisoverwinningen van de Brabantse ploeg.

De hockeysters van Amsterdam hebben zaterdag een opzienbarende prestatie geleverd door de uitwedstrijd tegen Den Bosch , een kraker van formaat, met 2-1 te winnen. Trijntje Beljaars , die net overgekomen is van SCHC, bezorgde Amsterdam de overwinning met een doelpunt in de slotfase van de wedstrijd. Haar treffer, gescoord slechts enkele minuten voor het eindsignaal, maakte een einde aan een indrukwekkende reeks van 32 thuiswedstrijden zonder nederlaag voor de regerend kampioen uit Brabant.

Dit resultaat was des te opmerkelijker gezien de recente geschiedenis tussen beide teams; de laatste keer dat Amsterdam won van hun aartsrivaal Den Bosch in de reguliere competitie, was in september 2022. Beide teams waren het seizoen vorige week begonnen met een succesvolle start. Den Bosch overtuigde met een 4-0 overwinning op Tilburg, terwijl Amsterdam een moeizame zege boekte op Hurley met 4-3. De wedstrijd van zaterdag werd gekenmerkt door een dominante positie van Den Bosch, die de grondig vernieuwde Amsterdamse ploeg, onder leiding van de nieuwe coach Jesse Mahieu, constant onder druk zette. Den Bosch kreeg in totaal maar liefst elf strafcorners, maar slaagde er niet in om deze te verzilveren. Met name international Frédérique Matla miste de benodigde precisie. Amsterdam bleek efficiënter om te gaan met de weinige kansen die ze creëerden. Al voor de rust toonde de pas 16-jarige Reese D'Ariano haar scherpte door snel te reageren op een rebound, nadat de Bossche keepster Josine Koning een backhand van Freeke Moes slechts ternauwernood wist te keren. D'Ariano was er als de kippen bij om de bal in de goal te tikken, wat de score op 0-1 bracht. De wedstrijd, die speelde zich af in een intense sfeer, zag Den Bosch keer op keer kansen creëren om de gelijkmaker te forceren. De Amsterdammers moesten de eerste helft maar liefst acht strafcorners incasseren. De verdediging van Amsterdam stond echter als een huis, met spelers die steeds op de juiste plek stonden om doelpunten te voorkomen. Uiteindelijk kwam Den Bosch toch op gelijke hoogte. Nadat Katerina Langedijk een kans op 0-2 liet liggen, zorgde Teuntje de Wit zeventien minuten voor het einde voor de 1-1, met een harde backhand die keepster Anne Veenendaal passeerde. Na de gelijkmaker bleef de druk van Den Bosch aanhouden. De kampioen zette de Amsterdammers opnieuw onder druk, maar de beslissende treffer viel verrassend genoeg aan de andere kant. Trijntje Beljaars, die onlangs de overstap maakte van SCHC, was succesvol in een van de spaarzame Amsterdamse aanvallen. In de vier resterende minuten lukte het Den Bosch niet om een zeldzame nederlaag te voorkomen. De overwinning van Amsterdam laat zien dat het team, ondanks de veranderingen en de sterke tegenstander, in staat is om te presteren onder druk. De wedstrijd bevestigde ook het talent van jonge spelers zoals D'Ariano en de belangrijke rol van ervaren krachten zoals Beljaars.\De overwinning van Amsterdam op Den Bosch is een cruciale prestatie voor de Amsterdamse dames hockeyploeg. Het geeft een enorme impuls aan het team en laat zien dat ze kunnen concurreren met de beste ploegen in de competitie. De wedstrijd zelf was een spannende en tactische strijd, waarbij beide teams er alles aan deden om de overwinning binnen te slepen. De strijd om de punten was dan ook hevig. De focus lag op de tactiek en de individuele prestaties, maar het eindresultaat was uiteindelijk een overwinning voor Amsterdam. Coach Jesse Mahieu zal ongetwijfeld blij zijn met de prestatie van zijn team, en hij zal proberen voort te bouwen op deze overwinning. De overwinning van Amsterdam zal een belangrijke boost geven aan het zelfvertrouwen van de spelers, en hen aanmoedigen om te blijven werken aan hun prestaties. De manier waarop de jonge spelers zich hebben laten zien, geeft het team ook een enorme potentie voor de toekomst. De overwinning tegen Den Bosch kan wel eens een keerpunt zijn in het seizoen voor Amsterdam.\De wedstrijd tussen Den Bosch en Amsterdam was niet alleen een sportief hoogtepunt, maar leverde ook interessante inzichten op over de tactische aanpak en individuele kwaliteiten van de spelers. Het was een duel dat tot de laatste minuut spannend bleef. De coach van Amsterdam, Jesse Mahieu, zal tevreden zijn met de prestaties van zijn team en de veerkracht die ze hebben getoond. De focus lag op de organisatie en de discipline, wat uiteindelijk resulteerde in een verrassende overwinning. De wedstrijd toonde aan dat hockey meer is dan alleen scoren; het gaat ook om tactiek, teamwork en het benutten van de kansen. De overwinning op Den Bosch is een mooie start van het seizoen voor Amsterdam. Het team heeft nu de mogelijkheid om verder te groeien en te strijden voor de kampioenstitel. De overwinning geeft een boost aan het team en het zelfvertrouwen van de spelers. De focus zal nu liggen op het verder ontwikkelen van de tactiek en de individuele prestaties. De wedstrijd bewijst dat Amsterdam een ploeg is om rekening mee te houden in de competitie





NOS / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Hockey Amsterdam Den Bosch Eredivisie Overwinning Trijntje Beljaars

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Hockeytopper tussen Kampong en Amsterdam levert geen winnaar opLandskampioen Amsterdam en Kampong hebben donderdagavond hun tweede duel van het seizoen gelijkgespeeld. In Utrecht eindigde de hockeytopper in de Nederlandse hoofdklasse in 2-2.

Lees verder »

ADE en Amsterdam bundelen krachten voor slotweek 750 jaarStichting Amsterdam Dance Event en de gemeente Amsterdam slaan de handen dit jaar ineen om de 750e verjaardag van de stad te vieren. Tijdens de 2025-editie van ADE vindt elke dag een speciaal evenement plaats op een iconische locatie in Amsterdam.

Lees verder »

Hockeytopper tussen Kampong en Amsterdam levert geen winnaar opLandskampioen Amsterdam en Kampong hebben donderdagavond hun tweede duel van het seizoen gelijkgespeeld. In Utrecht eindigde de hockeytopper in de Nederlandse hoofdklasse in 2-2.

Lees verder »

Zeehond in Amsterdam blijkt dezelfde als die in Utrecht rondzwom'Elke zeehond heeft een uniek vlekkenpatroon, dat blijkt exact hetzelfde', zegt Zeehondencentrum Pieterburen tegen AT5.

Lees verder »

Collectieve Horecaontzeggingen: succesvol in Den Bosch, interesse eldersDen Bosch boekt succes met collectieve horecaontzeggingen. Overlastgevers worden geweerd uit meerdere cafés. Andere steden overwegen invoering.

Lees verder »

Hockeysters Amsterdam beëindigen ongeslagen thuisreeks landskampioen Den BoschLandskampioen Den Bosch wordt op eigen veld met 2-1 verslagen door Amsterdam. Daarmee komt een einde aan een reeks van 32 thuiswedstrijden zonder nederlagen voor Den Bosch. Voor Amsterdam was het voor eerst in jaren dat van Den Bosch werd gewonnen.

Lees verder »