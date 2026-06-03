Amsterdam schold vorig jaar 82.900 parkeerboetes kwijt

In 2025 werden in Amsterdam ruim 731.000 parkeerbonnen uitgeschreven, waarvan 129.700 bezwaren leidden tot 82.900 kwijtscheldingen. De gemeente geeft aan dat 81% van de kwijtscheldingen te wijten is aan fouten van burgers, maar slechts 19% aan fouten van de gemeente zelf.

Amsterdam heeft vorig jaar ruim 82.900 parkeerboetes kwijtgescholden, wat neerkomt op ongeveer tien procent van alle parkeerbonnen die in 2025 zijn uitgeschreven. Van de bezwaren die automobilisten indienden tegen een parkeerboete, werd 65 procent door de gemeente gegrond verklaard.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de gemeente Amsterdam. Uit een eerder onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) was gebleken dat gemeenten jaarlijks mogelijk 500.000 onterechte boetes uitschrijven, onder andere vanwege fouten in de AI-software die in scanauto's wordt gebruikt. De scanauto's rijden door de stad en registreren automatisch of auto's correct geparkeerd staan. In 2025 werden in Amsterdam in totaal 731.100 parkeerbonnen opgelegd.

Tegen 129.700 van deze boetes werd een bezwaar ingediend, en in 82.900 gevallen werd het bezwaar gegrond verklaard. Wethouder Van der Horst benadrukt echter dat lang niet alle kwijtgescholden boetes het gevolg zijn van een fout van de gemeente.

'In 81 procent van de toegekende bezwaren was er sprake van een fout van de burger die wij door de vingers hebben gezien', schrijft de wethouder in een toelichting aan de gemeenteraad. Volgens een factsheet dat de gemeente in april publiceerde, wordt 38 procent van de boetes kwijtgescholden vanwege een 'begrijpelijke vergissing' van een automobilist. Een voorbeeld hiervan is het net buiten het vergunninggebied parkeren, of een vergunning één keer te laat betalen.

Bij 39 procent van de kwijtgescholden boetes heeft iemand een verkeerd kenteken ingevuld bij het betalen van parkeergeld. Slechts 19 procent van de kwijtscheldingen is toe te schrijven aan een fout van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een registratiefout bij het raadplegen van een parkeerrecht van een kenteken, of een fout bij het beoordelen van parkeergedrag of de locatie waar de auto staat. De cijfers roepen vragen op over de betrouwbaarheid van de handhaving.

De SP-fractie in Amsterdam heeft vragen gesteld over het grote aantal onterechte boetes en de rol van de scanauto's. Ook de VVD wil opheldering over de efficiëntie van het bezwaarproces. De gemeente zegt te werken aan verbeteringen, zoals het aanpassen van de AI-software en het opleiden van handhavers. Automobilisten die een parkeerboete krijgen, worden geadviseerd om bezwaar te maken als zij denken dat de boete onterecht is.

Het bezwaar kan eenvoudig online worden ingediend via de website van de gemeente. De wethouder benadrukt dat de gemeente begrip heeft voor vergissingen en dat kwijtschelding vaak mogelijk is





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Parkeerboetes Amsterdam Kwijtschelding Bezwaren Scanauto

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