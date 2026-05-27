Amersfoortse jongerencentra worstelen met nachtelijke WK-regels

Een motie moet de regels rondom het uitzenden van WK-voetbal in Amersfoort versoepelen, zodat jongerencentra en buurthuizen ook de late wedstrijden kunnen tonen.

De komst van het WK voetbal in juni zorgt voor problemen bij buurthuizen, cafés en jongerencentra in Amersfoort . Omdat sommige wedstrijden midden in de nacht worden gespeeld, lopen deze instellingen tegen de bestaande regels aan.

Normaal gesproken zijn zij niet geopend tijdens die late uren, en voor het uitzenden van de wedstrijden moeten ze een ontheffing aanvragen. Die procedure vereist dat de aanvraag tien dagen voor de wedstrijd binnen is. In de groepsfase is dat nog te doen, maar in de knock-outfase wordt het lastig. Dan is vaak pas kort van tevoren bekend of het Nederlands elftal speelt, waardoor de termijn van tien dagen niet haalbaar is.

Joey U'ren, raadslid voor KeiHart voor Amersfoort, dient daarom vandaag samen met Amersfoort voor Vrijheid een motie in om de regels te versoepelen. Hij benadrukt dat het WK de stad kan samenbrengen en dat het laagdrempeliger moet worden gemaakt. Volgens U'ren zorgt de huidige regeling ook voor veel administratieve lasten, vooral voor kleine stichtingen. Hij verwacht dat versoepeling juist leidt tot meer spreiding van activiteiten over de stad, wat handhaving en politie overzichtelijker maakt.

'Het is beter dan alles in één straat te concentreren', zegt hij. Tobias Heinhuis, coördinator van het jongerencentrum in Zielhorst, hoopt vurig dat de regels veranderen. Zijn centrum richt zich op jongeren van 12 tot 23 jaar en organiseert normaal activiteiten tot elf uur 's avonds.

'Met deze regels kunnen wij de wedstrijd niet op groot scherm kijken', vertelt hij. Het aanvragen van ontheffingen is een enorme rompslomp voor de kleine stichting.

'Het is veel gedoe voor ons, al dat aanvragen. ' Voor jongeren onder de achttien is het jongerencentrum de enige veilige optie om de wedstrijden te kijken, vindt Heinhuis. Ouders weten dat hun kind hier in goede handen is, en het centrum is om de hoek, wat prettig is midden in de nacht. De motie moet ervoor zorgen dat iedereen straks voetbal kan kijken waar hij of zij maar wil, zonder bureaucratische hindernissen





