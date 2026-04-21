Amersfoorter veroordeeld voor nachtelijke stroperij in Eempolder met windhond

Een man uit Amersfoort is veroordeeld tot een taakstraf en is zijn windhond kwijt na maandenlange illegale jacht op hazen in de Eempolder.

Een 58-jarige inwoner van Amersfoort is door de rechter veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk, vanwege het op grote schaal plegen van stroperij. De man liet zijn windhond, genaamd Paula, gedurende meerdere maanden 's nachts los in de Eempolder tussen Soest en Amersfoort om actief op hazen te jagen.

De zaak kwam aan het rollen na herhaaldelijke meldingen van omwonenden en boswachters over een verdacht voertuig dat 's nachts met felle verlichting door het natuurgebied reed. De opsporingsdiensten zetten zwaar geschut in om de verdachte in kaart te brengen, waaronder maandenlange observaties, het aftappen van telefoongesprekken en de inzet van geavanceerde drones met warmtebeeldcamera's. De man werd in de polder gesignaleerd met een quad, een fietskar en een speciaal gemonteerde aluminium bench voor zijn hond. Hoewel het Openbaar Ministerie stelde dat de man op heterdaad was betrapt op de nacht van 6 op 7 februari vorig jaar, waarbij de hond een haas zou hebben gedood, oordeelde de rechter dat hiervoor onvoldoende direct bewijs was. De raadsman van de verdachte voerde aan dat er geen sprake was van bijtwonden bij het aangetroffen kadaver en dat de hond van zijn cliënt in feite een rustige gezinshond was die niet over de fysieke kwaliteiten beschikte om hazen te vangen. Desondanks achtte de rechter de overige bewijslast overweldigend. Uit afgeluisterde communicatie en beelden op de telefoon van de verdachte bleek duidelijk dat hij stelselmatig en doelgericht de jachtwet overtrad. De combinatie van het jagen na zonsondergang, het gebruik van een windhond en het inzetten van kunstmatige verlichting vormde voor de rechtbank een ernstige inbreuk op de wetgeving omtrent wildbeheer en dierenwelzijn. Naast de taakstraf is de veroordeelde zijn trouwe viervoeter definitief kwijtgeraakt; de rechter besliste dat de hond Paula niet teruggegeven wordt aan de eigenaar. Ook de fiets, de aanhanger en de schijnwerper die werden gebruikt voor de illegale jachtpraktijken zijn inbeslaggenomen en verbeurdverklaard. De rechter legde een proeftijd van twee jaar op, mede ingegeven door het feit dat de verdachte tijdens het gehele proces weigerde openheid van zaken te geven over zijn motieven en gedrag. Hoewel het Openbaar Ministerie had verzocht om een algeheel verbod op het houden van honden, zag de rechter daar in dit specifieke geval vanaf, omdat de man niet eerder voor dergelijke feiten was veroordeeld en de hond verder goed werd verzorgd. De veroordeelde heeft nu een periode van twee weken de tijd om te beslissen of hij in hoger beroep wil gaan tegen dit vonnis. De zaak onderstreept de strengere aanpak van autoriteiten tegen stroperij die het ecologische evenwicht in Nederlandse polders verstoort





