Amerikaanse Zanger D4vd Gearresteerd voor Moord op 14-jarige Celeste Rivas

De Amerikaanse zanger D4vd , wiens echte naam David Burke is, is gearresteerd en wordt beschuldigd van de moord op de 14-jarige Celeste Rivas . Het gruwelijke ontdekking van haar lichaam gebeurde ruim een half jaar geleden, in september, toen haar stoffelijk overschot werd aangetroffen in de kofferbak van een auto die op naam van Burke stond.

De politie van Los Angeles heeft vannacht bekendgemaakt dat Burke zonder mogelijkheid tot borgstelling wordt vastgehouden, wat betekent dat hij in afwachting van zijn rechtszaak niet vrijkomt. De zaak zal aanstaande maandag aan het Openbaar Ministerie worden voorgelegd voor verdere behandeling en mogelijke aanklacht. Het 14-jarige slachtoffer, Celeste Rivas, woonde in een voorstad van Los Angeles. Haar lichaamsdelen werden ontdekt in een voertuig dat al weken geparkeerd stond in de Hollywood Hills. De auto werd uiteindelijk weggesleept naar een opslagplaats, waar medewerkers van de opslagbedrijf alarmeerden nadat ze een sterke ontbindingslucht hadden geroken. De politie werd ingeschakeld en deed de gruwelijke vondst in de kofferbak van de auto, die eigendom was van de jonge artiest. De omstandigheden rond de vondst en de periode dat de auto onbeheerd achterbleef, wijzen op een mogelijke poging om bewijs te verbergen of te vernietigen. David Burke, beter bekend onder zijn artiestennaam D4vd, is een 21-jarige zanger die bekendheid verwierf met zijn hits nummers als Here With Me en Romantic Homicide. Hij heeft een aanzienlijke aanhang op sociale media met miljoenen volgers en heeft ook het officiële anthem gecomponeerd voor het populaire computerspel Fortnite. Zijn nummer Romantic Homicide was een sleutelnummer dat hem een platencontract opleverde bij Darkroom/Interscope Records, een bekend label dat ook artiesten zoals Billie Eilish vertegenwoordigt. Daarnaast heeft D4vd de kans gekregen om in het voorprogramma te staan van de gerenommeerde SOS Tour van SZA, wat zijn opkomende status in de muziekindustrie onderstreept. Ondanks zijn muzikale succes staat hij nu centraal in een zeer ernstige strafzaak. Een advocaat die de zanger vertegenwoordigt, heeft geweigerd commentaar te geven op het nieuws van zijn arrestatie, wat de zaak nog ingewikkelder maakt





