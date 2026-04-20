Amerikaanse zanger D4vd aangeklaagd voor moord op 14-jarig meisje

De Amerikaanse zanger D4vd is aangeklaagd voor de moord op een 14-jarig meisje. Het slachtoffer werd vorig jaar gevonden in de kofferbak van de auto van de artiest.

De Amerikaanse muziekwereld is diep geschokt door het nieuws dat de 21-jarige zanger D4vd , wiens burgerlijke naam David Burke luidt, formeel in staat van beschuldiging is gesteld voor de moord op de 14-jarige Celeste Rivas . Het Openbaar Ministerie, onder leiding van aanklager Nathan Hochman, heeft de gruwelijke details van deze zaak maandag wereldkundig gemaakt.

Volgens de officiële aanklachten werd het stoffelijk overschot van het jonge meisje in september 2025 aangetroffen in de kofferbak van een Tesla die op naam van de artiest geregistreerd stond. De ontdekking vond plaats op een afgelegen opslagterrein in de buurt van de Hollywood Hills, nadat medewerkers aldaar alarm sloegen vanwege een indringende geur die uit de wagen kwam. De auto was daarheen gesleept nadat deze wekenlang onbeheerd op de openbare weg was achtergebleven. Het onderzoek naar de verdwijning van Celeste Rivas was al in april 2024 gestart nadat de tiener door haar naasten als vermist was opgegeven. Maandenlang tastte de politie in het duister over haar verblijfplaats, totdat de vondst in het voertuig van de zanger een abrupt en macaber einde maakte aan de zoektocht. De aanklachten tegen Burke zijn omvangrijk en zeer ernstig. Naast de beschuldiging van moord, wordt de artiest ook vervolgd voor het plegen van herhaalde seksuele handelingen met een minderjarige onder de veertien jaar en de verminking van een lijk. De aard van deze beschuldigingen heeft voor grote verontwaardiging gezorgd bij het Amerikaanse publiek, aangezien de zanger tot voor kort werd gezien als een rijzende ster binnen de popmuziek, die door zijn aanwezigheid op platforms als TikTok miljoenen luisteraars aan zich wist te binden. Op het moment dat de macabere vondst werd gedaan en de autoriteiten de link legden naar de zanger, bevond Burke zich in het buitenland voor een uitgebreide wereldtournee. Door de ernst van de beschuldigingen en zijn daaropvolgende arrestatie afgelopen vrijdag, werden alle geplande concerten, waaronder zijn optredens in Amsterdam, per direct geannuleerd. De artiest, die ooit tot de 150 meest beluisterde muzikanten van zijn generatie behoorde, kijkt nu tegen een onzekere toekomst aan. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat de bewijslast tegen de zanger aanzienlijk is, wat kan leiden tot een levenslange gevangenisstraf. De zaak werpt tevens een pijnlijk licht op de schaduwkanten van de roem en de kwetsbaarheid van jongeren in de nabijheid van grote sterren. De juridische procedure zal naar verwachting de komende maanden in de Verenigde Staten voor veel nationale en internationale aandacht zorgen





