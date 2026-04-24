Amerikaanse Sergeant-Majoor Gearresteerd voor Gokken op Val Maduro met Voorkennis

Een Amerikaanse sergeant-majoor van de Special Forces is gearresteerd omdat hij met voorkennis een weddenschap afsloot op de val van de Venezolaanse president Maduro, waarmee hij 400.000 dollar won. De zaak werpt een licht op de risico's van gokken op wereldgebeurtenissen en het misbruik van vertrouwelijke informatie.

Een Amerikaanse sergeant-majoor van de Special Forces is gearresteerd vanwege een ernstige schending van de nationale veiligheid en het misbruik van vertrouwelijke informatie. De 38-jarige Gannon Ken Van Dyke wordt ervan beschuldigd te hebben gegokt op de val van de Venezolaanse president Nicolás Maduro , waarbij hij gebruik maakte van voorkennis die hij verkreeg door zijn betrokkenheid bij de planning en uitvoering van een geheime Amerikaanse operatie om Maduro te arresteren.

Van Dyke wist in januari maar liefst 400.000 dollar te winnen met zijn weddenschappen, die hij plaatste tussen 30 december en 2 januari. Hij zette in totaal 32.500 dollar in op de voorspelling dat Maduro voor 31 januari ten val zou komen, waarbij hij vooral kort voor de militaire actie in Caracas aanzienlijke bedragen inzet.

Deze zaak markeert de eerste keer dat iemand wordt vervolgd voor het handelen met voorkennis op platforms die gokken op wereldgebeurtenissen mogelijk maken, zoals Polymarket en Kalshi. De arrestatie van Van Dyke heeft geleid tot een golf van kritiek op deze platforms, die gebruikers in staat stellen om te speculeren op uiteenlopende gebeurtenissen, van sportuitslagen en weersvoorspellingen tot politieke ontwikkelingen en zelfs de gezondheid van wereldleiders.

Onderzoekers van Harvard schatten dat er al voor 143 miljoen dollar aan winst is gemaakt door handel met voorkennis op Polymarket. De zaak werpt een scherp licht op de ethische bezwaren tegen het winst maken op tragische gebeurtenissen, zoals de dood van een politieke leider.

Interim-minister van Justitie Blanche benadrukte dat de Amerikaanse overheid haar personeel vertrouwelijke informatie toevertrouwt met het doel om hun missies veilig en effectief uit te voeren, en dat het onacceptabel is om deze informatie te gebruiken voor persoonlijk gewin. Een toezichthouder verklaarde dat Van Dyke de nationale veiligheid in gevaar heeft gebracht en zijn collega's in risico heeft gebracht door zijn acties.

Details over Van Dyke's specifieke rol in de operatie om Maduro te arresteren zijn nog niet openbaar gemaakt, maar het is duidelijk dat hij toegang had tot hoogst geheime informatie. De zaak Van Dyke is niet op zichzelf staand. Eerder deze maand werden vijftig nieuwe Polymarket-accounts ontdekt die correct voorspelden dat president Trump een staakt-het-vuren met Iran zou aankondigen, vaak slechts enkele minuten voordat het nieuws officieel werd vrijgegeven.

Ook verdiende een gebruiker in februari ruim een half miljoen dollar door correct te voorspellen dat de Iraanse leider Ali Khamenei niet lang meer aan de macht zou zijn. Deze incidenten versterken de bezorgdheid over de integriteit van deze gokplatforms en de mogelijkheid van misbruik van vertrouwelijke informatie. President Trump reageerde op de zaak Van Dyke met een opmerking over de toenemende casino-achtige aard van de wereldpolitiek, en trok een parallel met het schandaal rond honkballer Pete Rose.

Opvallend is dat Trumps oudste zoon betrokken is bij beide goksites: hij heeft geïnvesteerd in Polymarket en is betaald adviseur bij Kalshi. Van Dyke is aangeklaagd voor onder meer het gebruik van overheidsinformatie voor persoonlijk gewin en fraude, en hij riskeert een jarenlange gevangenisstraf. De beurswaakhond CFTC heeft ook een civiele zaak tegen hem aangespannen. Op Polymarket worden momenteel geen weddenschappen geaccepteerd over de lengte van Van Dyke's mogelijke gevangenisstraf





