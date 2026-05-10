Amerikaanse president verwijst Iraanse oorlogstopvloeistof naar vuilnis waarin Trump geen details deelt

De Amerikaanse president Trump heeft het Iraanse tegenvoorstel voor beëindiging van de oorlog in het Midden-Oosten naar de prullenbak verwezen zonder verdere details te geven over de inhoud.

Volgens anonieme bronnen van The Wall Street Journal is Iran's tegenvoorstel echter niet in overeenstemming met de eis van de VS voor uitgebreide afspraken over de toekomst van Irans nucleaire programma. Iraanse onderhandelaars hadden vandaag een nieuw voorstel ingediend bij bemiddelaar Pakistan. Het voor Iraan geschreven persbureau Tasnim meldde dat Iran, onder meer, had voorgesteld om onmiddellijk een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse zeeblokkade, en dat de sancties tegen het land worden opgehept.

Volgens The Wall Street Journal had Iran ook voorgesteld om een deel van het hoogverrijkte uranium dat het land heeft te verdunnen en de rest over te dragen aan een ander land. Met deze tegenofferingen lijkt het Witte Huis dus niet tevreden te zijn over Iran's aanbod en blijft de impasse tussen de twee landen nog altijd niet voorbij





