Amerikaanse aanvallen op Iran: explosies en sluiting van de Straat van Hormuz

Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran, waarbij explosies zijn gemeld op verschillende plekken in het land. Als reactie hierop sluit het Iraanse leger de Straat van Hormuz volledig af, ook voor olietankers en commerciële scheepvaart. Iran stelt dat er zal worden geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Volgens Iraanse media zijn er al twee schepen geraakt. In de uren voorafgaand aan de Amerikaanse acties dreigden president Trump en defensieminister Hegseth met 'zware aanvallen', gericht op 'belangrijke faciliteiten'. Volgens Trump doet Iran 'te lang over de onderhandelingen'. Het Amerikaanse leger voert 'zelfverdedigingsaanvallen' uit op meerdere doelen in Iran.

Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran, waarbij explosies zijn gemeld op verschillende plekken in het land. Als reactie hierop sluit het Iraanse leger de Straat van Hormuz volledig af, ook voor olietankers en commerciële scheepvaart.

Iran stelt dat er zal worden geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Volgens Iraanse media zijn er al twee schepen geraakt. In de uren voorafgaand aan de Amerikaanse acties dreigden president Trump en defensieminister Hegseth met 'zware aanvallen', gericht op 'belangrijke faciliteiten'. Volgens Trump doet Iran 'te lang over de onderhandelingen'.

Het Amerikaanse leger voert 'zelfverdedigingsaanvallen' uit op meerdere doelen in Iran. Volgens een Iraanse staatsomroep zijn explosies gehoord in de zuidelijke havenstad Bandar Abbas, bij de Straat van Hormuz. Andere Iraanse media melden explosies op andere doelen, waaronder bij de zuidelijke eilanden Qeshm en Kish, maar ook in steden dicht bij Teheran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de Straat van Hormuz.

Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk, maar een anonieme Amerikaanse functionaris verklaarde tegenover persbureau AP dat de Apache op een Iraanse drone zou zijn gebotst. Ook gisteren werden op meerdere plekken in het zuiden van Iran explosies gemeld. Iran viel op zijn beurt Amerikaanse bases aan in Bahrein, Jordanië en Koeweit. Zo'n twee maanden geleden werd een staakt-het-vuren aangekondigd tussen Iran en de VS, maar de gevechten zijn in intensiteit afgenomen, maar nooit helemaal gestaakt.

Vanuit beide partijen worden bijna dagelijks beschuldigingen geuit over waarom de onderhandelingen stroef verlopen. António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, uitte kritiek op de beschietingen. 'De wereld heeft behoefte aan een compleet staakt-het-vuren', zei hij





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amerikaanse Aanvallen Op Iran Explosies Sluiting Van De Straat Van Hormuz Iraanse Raketten Amerikaanse Raketten Onderhandelingen Belangrijke Faciliteiten Staakt-Het-Vuren Straat Van Hormuz Bandar Abbas Qeshm En Kish Teheran Bahrein Jordanië Koeweit Gezonde Verstand Guterres

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amerikaanse luchtaanvallen op IranHet Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in het zuiden van Iran als vergelding voor de crash van een helikopter voor de kust van Oman.

Read more »

Iraanse minister dreigt met annulering WK-wedstrijden bij protesten in Amerikaanse stadionsDe Iraanse minister van Sport, Ahmed Donjamali, dreigt met het afgelasten van de WK-wedstrijden van Iran als Iraanse supporters openlijk in de Amerikaanse stadions protesteren tegen het Iraanse regime. Ook wordt het tonen van de oude Perzische vlag verboden, omdat die wordt gebruikt door monarchistische oppositiegroeperingen. Twee van de poulewedstrijden van Iran worden in Los Angeles gespeeld, waar veel Iraanse expats wonen. Onder andere vanwege veiligheidsredenen is het teamhoofdkwartier verplaatst naar Mexico. Ook een WK-scheidsrechter uit Somalië zou toegang tot de VS zijn geweigerd.

Read more »

Amerikaanse miljardair Robert Sands vaart met 70 miljoen dure jacht onder Jamaicaanse vlag in Amsterdam aanHet jacht van de Amerikaanse miljardair Robert Sands ligt al enkele dagen voor het Bimhuis in Amsterdam. Het schip van 70 meter, ter waarde van 70 miljoen dollar, vaart onder Jamaicaanse vlag en biedt plaats aan twaalf gasten, een schoonheidssalon, een sportschool en een lift. Amsterdammers reageren verdeeld: sommigen vinden het een protserige boot zonder ziel, anderen bewonderen de luxe.

Read more »

Amerikaanse aanvallen op Iran en reactie van beide partijenHet Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran, waarbij explosies zijn gemeld op verschillende plekken in het land. Iran heeft de Verenigde Staten een olietanker aan in de Golf van Oman negeerd. Beide partijen reageren op deze gebeurtenissen.

Read more »