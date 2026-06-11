Amerikaanse aanvallen op Iran en reactie van Iraan

Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, waarbij explosies werden gemeld op verschillende plekken in het land. Als reactie daarop heeft het Iraanse leger de Straat van Hormuz volledig gesloten voor olietankers en commerciële scheepvaart. Iran stelt dat er zal worden geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Volgens het Iraanse leger zijn al twee schepen geraakt. Maar volgens het Amerikaanse leger blijft de Straat van Hormuz open voor commerciële scheepvaart en zijn er geen Amerikaanse oorlogsschepen geraakt. Over schade en slachtoffers in Iran is niets bekend.

Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, waarbij explosies werden gemeld op verschillende plekken in het land. Als reactie daarop heeft het Iraanse leger de Straat van Hormuz volledig gesloten voor olietankers en commerciële scheepvaart.

Iran stelt dat er zal worden geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Volgens het Iraanse leger zijn al twee schepen geraakt. Maar volgens het Amerikaanse leger blijft de Straat van Hormuz open voor commerciële scheepvaart en zijn er geen Amerikaanse oorlogsschepen geraakt. Over schade en slachtoffers in Iran is niets bekend.

President Trump heeft verklaard dat Israël niet betrokken was bij de Amerikaanse aanvallen. In de uren voorafgaand aan de Amerikaanse acties dreigden Trump en defensieminister Hegseth met 'zware aanvallen', gericht op 'belangrijke faciliteiten'. Volgens Trump doet Iran 'te lang over de onderhandelingen'. Het Amerikaanse leger heeft 'zelfverdedigingsaanvallen' uitgevoerd op meerdere doelen in Iran.

Volgens een Iraanse staatsomroep werden explosies gehoord in de zuidelijke havenstad Bandar Abbas, bij de Straat van Hormuz. Andere Iraanse media meldden explosies op andere doelen, waaronder bij de zuidelijke eilanden Qeshm en Kish, maar ook in steden dicht bij Teheran. Iraanse staatsmedia melden dat Iran als reactie Amerikaanse doelen in Bahrein heeft aangevallen. In dat land gingen sirenes af, schreef het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de Straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. Een anonieme Amerikaanse functionaris verklaarde tegenover persbureau AP dat de Apache op een Iraanse drone was gebotst. Of daarbij sprake was van opzet, is niet duidelijk.

Iran zei dinsdag op zijn beurt Amerikaanse bases te hebben aangevallen in Bahrein, Jordanië en Koeweit. Zo'n twee maanden geleden werd een staakt-het-vuren aangekondigd tussen Iran en de VS. Sindsdien zijn de gevechten in intensiteit afgenomen, maar nooit helemaal gestaakt. Vanuit beide partijen worden bijna dagelijks beschuldigingen geuit over waarom de onderhandelingen stroef verlopen. Een deal tussen de VS en Iran is volgens António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, nodig om de beschietingen te beëindigen





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