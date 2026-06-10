Amerikaanse aanvallen op Iran en reactie van beide partijen

Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran, waarbij explosies zijn gemeld op verschillende plekken in het land. Iran heeft de Verenigde Staten een olietanker aan in de Golf van Oman negeerd. Beide partijen reageren op deze gebeurtenissen.

Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran, waarbij op verschillende plekken in het land explosies zijn gemeld. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie dreigden aanvallen gericht op belangrijke faciliteiten, maar hij heeft niet meer duidelijk gemaakt op welke faciliteiten hij dit heeft bedoeld.

Volgens de Amerikaanse president Trump doet Iran 'te lang over de onderhandelingen' en heeft het Amerikaanse leger 'zelfverdedigingsaanvallen' uitgevoerd op meerdere doelen in Iran. Volgens een Iraanse staatsomroep zijn explosies gehoord in de zuidelijke havenstad Bandar Abbas, bij de Straat van Hormuz. Andere Iraanse media melden explosies op andere zuidelijke doelen, waaronder bij de eilanden Qeshm en Hengam. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de Straat van Hormuz.

Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk, maar een anonieme Amerikaanse functionaris heeft tegenover persbureau AP verklaard dat de Apache op een Iraanse drone zou zijn gebotst. Iran heeft de Verenigde Staten een olietanker aan in de Golf van Oman negeerd, volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de marineblokkade door de VS. Drie Indiase opvarenden zijn vermist, 21 andere bemanningsleden konden worden gered. Deze gebeurtenissen vinden plaats op donderdag 7 mei, 23:31





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