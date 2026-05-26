Amerikaanse aanval op doelen in Iran

Het Amerikaanse leger heeft verschillende doelen in het zuiden van Iran aangevallen, onder meer raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Hoewel het gaat om aanvallen op Iraans grondgebied spreekt het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten Centcom van 'defensieve handelingen'.

De aanvallen vinden plaats terwijl de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in volle gang zijn. Een Iraanse delegatie met onder anderen minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi is in de Qatarese hoofdstad Doha om met de Qatarese premier Mohammed bin Abdulrahman al-Thani te spreken over een mogelijk akkoord. Ook vanuit Iran klinken signalen dat een akkoord nog ver weg is. Zo is volgens persbureau Tasnim de toegang tot Iraanse banktegoeden in het buitenland een knelpunt.

Andere obstakels zijn de beëindiging van de strijd in Libanon tussen Israël en Irans bondgenoot Hezbollah, het opgeven door Iran van zijn voorraad hoogverrijkt uranium en de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma





82 doden bij gasexplosie in kolenmijn in China, eerder gemelde dodental was verkeerdBij een gasexplosie in een kolenmijn in China zijn 82 mensen om het leven gekomen, in plaats van de eerder gemelde 63. De explosie vond plaats vrijdagavond toen zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk waren in de provincie Shanxi. Honderden reddingswerkers werden ingezet om te helpen. Het dodental was verkeerd opgeteld, zeggen lokale autoriteiten tegen Chinese staatsmedia. 'Na het incident was de situatie op de locatie chaotisch en had het bedrijf geen duidelijk overzicht van het aantal werknemers. Dat leidde tot het onjuiste aantal.'Gisteren werden de eigenaren van de mijn, die verantwoordelijk waren voor de veiligheid, gearresteerd. Volgens de autoriteiten waren er 'ernstige' veiligheidsovertredingen in de mijn, maar verder werd niet uitgelegd om wat voor overtredingen het ging. Chinese staatsmedia meldden dat de plattegrond van de mijn niet overeenkwam met de werkelijke indeling ervan. Ook zou er een te hoge hoeveelheid van koolstofmonoxide aanwezig zijn geweest. Ondanks strengere veiligheidsregels van de overheid komen mijnongelukken in China vaker voor. Vooral in steenkoolprovincies, zoals Shanxi, gaat het vaker mis door gasexplosies, instortingen en gebrekkige veiligheidsmaatregelen. Na het ongeluk van vrijdag is een grondige inspectie van de kolenmijnbouwsector aangekondigd. Zo zullen de gasafvoer, de ventilatiesystemen, de ondergrondse indelingen van mijnen en de monitorsystemen gecontroleerd worden.

