Amerika verhoogt kosten werkvisum voor kenniswerkers drastisch

De Trump-administratie voert een aanzienlijke verhoging door van de kosten voor het H-1B-werkvisum, bedoeld voor buitenlandse kenniswerkers. Nieuwe visumaanvragen kosten voortaan $100.000. Tegelijkertijd wordt een 'gold card' geïntroduceerd voor vermogende individuen.

De Amerikaanse overheid onder leiding van de Trump -administratie heeft een ingrijpende wijziging doorgevoerd in de kostenstructuur van het H-1B-werkvisum, bedoeld voor hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers. Deze verandering houdt in dat bedrijven die nieuwe visa aanvragen voor kenniswerkers voortaan 100.000 dollar moeten betalen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de eerdere kosten van ongeveer 1500 dollar.

Karoline Leavitt, woordvoerder van het Witte Huis, bevestigde deze maatregel en verduidelijkte dat deze eenmalige betaling geldt voor nieuwe visa en niet voor verlengingen of personen die reeds over een bestaand H-1B-visum beschikken. Deze beslissing heeft geleid tot bezorgdheid en reacties van bedrijven die afhankelijk zijn van buitenlandse expertise, met name in de techsector. Bedrijven zoals Microsoft uitten hun onvrede en adviseerden hun werknemers in het buitenland om voorlopig niet te vertrekken uit de VS, of zo snel mogelijk terug te keren. De impact van deze beleidswijziging is breed gevoeld en heeft direct invloed op zowel bedrijven als werknemers, waardoor onzekerheid is ontstaan over de toekomst van de toegang tot de Amerikaanse arbeidsmarkt voor buitenlandse talenten. De focus van de regering lijkt te verschuiven naar het beschermen van Amerikaanse banen en het bevorderen van lokale talentontwikkeling.\Deze beslissing komt op een moment dat de Verenigde Staten te kampen heeft met een groeiende concurrentie in de globale arbeidsmarkt, vooral op het gebied van technologische innovatie en wetenschappelijk onderzoek. De H-1B-visumregeling is sinds 1990 een essentieel instrument geweest voor Amerikaanse bedrijven om toegang te krijgen tot gespecialiseerde vaardigheden die lokaal moeilijk te vinden zijn. Jaarlijks worden via een loting 85.000 visa verdeeld, waarbij een aanzienlijk deel, circa 70 procent, naar Indiase werknemers gaat en ongeveer 11 procent naar Chinese werknemers. De techsector, een belangrijke motor van de Amerikaanse economie, is sterk afhankelijk van dit visumprogramma. Bedrijven zoals Amazon, Meta en Microsoft hebben gezamenlijk duizenden medewerkers in dienst die gebruik maken van het H-1B-visum. De prijsverhoging roept vragen op over de impact op de concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven, de bereidheid van buitenlandse professionals om naar de VS te komen en de innovatie- en economische groei op lange termijn. Handelsminister Lutnick benadrukte de focus van de regering op het opleiden van Amerikaanse afgestudeerden en het stoppen met het aantrekken van buitenlandse werknemers die volgens hem “onze banen afpakken”. De implementatie en de daadwerkelijke impact van deze wijziging zullen in de komende maanden en jaren nauwlettend worden gevolgd.\Naast de verhoogde kosten voor het H-1B-visum introduceert de Trump-administratie ook een zogenaamde 'gold card'. Dit speciale visum biedt individuen de mogelijkheid om voor een miljoen dollar een permanente verblijfsstatus te verkrijgen. Deze maatregel vormt een aanvulling op de bestaande visumregelingen en biedt een alternatieve route voor vermogende individuen om in de Verenigde Staten te verblijven. De introductie van de gold card, in combinatie met de verhoogde kosten voor het H-1B-visum, weerspiegelt een bredere verschuiving in het immigratiebeleid van de Amerikaanse overheid. De combinatie van deze maatregelen suggereert een strategie die gericht is op het aantrekken van hoogopgeleide en welgestelde individuen, terwijl tegelijkertijd de toegang tot de arbeidsmarkt voor andere categorieën van buitenlandse werknemers wordt beperkt. De effecten van deze veranderingen zijn complex en omvatten economische, sociale en politieke dimensies. De langetermijngevolgen voor de Amerikaanse economie, de relatie met andere landen en de demografische samenstelling van de bevolking zullen in de toekomst verder duidelijk worden





