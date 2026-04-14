Ambulancezorg wint rechtszaak: 112-opname in Asser vergiftigingszaak blijft geheim

De rechtbank heeft geoordeeld dat Ambulancezorg Noord-Nederland geen 112-opname hoeft te delen met het OM in de zaak rondom de dood van Ruben in Assen. Het beroepsgeheim weegt zwaarder dan het opsporingsbelang.

Ambulancezorg Noord-Nederland hoeft geen geluidsopname van een 112-melding in een Asser vergiftigingszaak te delen met het Openbaar Ministerie (OM). De rechtbank heeft geoordeeld dat er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn die het opheffen van het beroepsgeheim rechtvaardigen.

De betreffende geluidsopname is essentieel in de zaak rondom de dood van Ruben. Zijn vriendin, Esmée D., vond hem levenloos in hun woning aan de Zuidenveld. Haar moeder belde vervolgens 112. De opname duurt in totaal 441 seconden. Gedurende deze opname zou D. de telefoon van het slachtoffer hebben gevonden en een afscheidsbrief hebben gelezen die op de telefoon stond. Deze afscheidsbrief is nu een cruciaal onderdeel van het onderzoek.

Het OM vermoedt dat Ruben is overleden door een overdosis MDMA en dat D. de afscheidsbrief heeft geschreven. Ze hopen met de geluidsopname te kunnen controleren of de 112-melding overeenkomt met de verklaring van D. aan de politie. Ondanks dat zowel de verdachte als de nabestaanden toestemming hebben gegeven voor het beluisteren van de tape, heeft de ambulancedienst hier bezwaar tegen gemaakt. Ze vrezen dat het schenden van het beroepsgeheim het vertrouwen in hulpverleners ernstig zal schaden. Volgens de ambulancedienst levert de opname geen essentiële nieuwe informatie op en vormt het slechts aanvullend bewijs.

De rechtbank heeft de ambulancedienst in het gelijk gesteld. De rechter is van mening dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om aan te tonen dat de opname 'andere, nieuwe of aanvullende informatie bevat die zodanig cruciaal is dat gesproken kan worden van een zeer uitzonderlijke omstandigheid'. Hierdoor weegt het beroepsgeheim zwaarder dan het opsporingsbelang. Het OM heeft nu veertien dagen de tijd om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

De uitspraak benadrukt het belang van het beschermen van de vertrouwelijkheid in de gezondheidszorg, zelfs in gevoelige en tragische situaties. De ambulancedienst benadrukt dat hun primaire verantwoordelijkheid ligt in het waarborgen van de privacy van patiënten en het beschermen van de vertrouwelijkheid van de medische gegevens. Dit is essentieel voor het behoud van het vertrouwen dat patiënten in hulpverleners moeten kunnen hebben. De weigering om de opname vrij te geven, is een weerspiegeling van deze diepgewortelde ethische en juridische verplichting.

Het OM zal nu moeten beslissen of ze de zaak verder willen aanvechten, of dat ze de uitspraak zullen accepteren en op zoek gaan naar andere manieren om het onderzoek naar de dood van Ruben voort te zetten. De complexiteit van de zaak, met de verdenking van vergiftiging en de afscheidsbrief, maakt de beslissing van het OM extra belangrijk. De zaak zal ongetwijfeld in de komende weken de aandacht blijven trekken, aangezien er nog steeds belangrijke vragen onbeantwoord zijn.

De impact van deze uitspraak reikt verder dan alleen deze individuele zaak. Het zet een precedent voor soortgelijke situaties en herinnert aan de noodzaak om het evenwicht te vinden tussen het opsporingsbelang en de bescherming van de privacy en het beroepsgeheim in de gezondheidszorg. De uitkomst van deze zaak zal invloed hebben op hoe dergelijke zaken in de toekomst worden behandeld.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wachttijden UWV voor arbeidsongeschikten overschrijden alle limieten: in Noord-Nederland zelfs 15 maanden wachtenEenVandaag is het nieuws- en actualiteitenprogramma van AVROTROS op NPO 1 en NPO Radio 1.

Read more »

Politie verdenkt winkelmedewerker van in scene zetten overval | Man (50) met mes aangehouden na straatruzieIn dit artikel houden we je op de hoogte van het belangrijkste en meest opvallende 112-nieuws uit onze regio van maandag 13 april.

Read more »

Auto met lege wijnflessen in sloot | Melding woningoverval blijkt inbraakpogingIn dit artikel houden we je op de hoogte van het belangrijkste en meest opvallende 112-nieuws uit onze regio van dinsdag 14 april.

Read more »

112-nieuws Utrecht: Ongelukken, explosies en filesOverzicht van het laatste 112-nieuws uit de provincie Utrecht van dinsdag 14 april. Updates over ongelukken, explosies, files en andere incidenten.

Read more »

112-nieuws: Asbestlint bij speelveld Baarn | Explosie AmersfoortIn dit blog van dinsdag 14 april houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws uit de provincie Utrecht.

Read more »

Ambulancezorg Noord-Nederland hoeft geen 112-opname te delen in vergiftigingszaak Assen: 'Geen uitzonderlijke omstandigheden'Ambulancezorg Noord-Nederland hoeft geen geluidsopname van een 112-melding in een Asser vergiftigingszaak te delen met het Openbaar Ministerie (OM).

Read more »