Amateurvoetbalclubs WVF en ATC'65 spelen inhaalwedstrijd na arbiterfout

Twee amateurvoetbalclubs uit Zwolle en Hengelo staan vanavond tegenover elkaar in een wedstrijd van 42 seconden. De spelers van WVF en ATC'65 spelen een inhaalwedstrijd van één minuut vanwege een fout van de scheidsrechter.

Twee amateurvoetbalclubs staan vanavond welgeteld 42 seconden tegenover elkaar in wat RTV Oost "misschien wel de kortste wedstrijd ooit" noemt. Het eerste elftal van WVF uit Zwolle moet voor het flitsduel een uur naar Hengelo reizen.

De spelers van WVF en ATC'65 spelen een inhaalwedstrijd van afgerond één minuut vanwege een fout van de arbiter. In het duel drie weken geleden, waarin het 3-3 stond, kreeg een speler van WVF in de blessuretijd zijn tweede gele kaart, die dus rood had moeten zijn. De scheidsrechter had dat niet door en de speler bleef in die laatste minuut ten onrechte op het veld.

De club uit Hengelo wil daarom dat de wedstrijd wordt afgemaakt met het juiste aantal spelers. De KNVB ging daarin mee. De Zwolse club mag daarvoor negen spelers opstellen, omdat twee spelers tijdens de wedstrijd een rode kaart kregen. Het duel wordt hervat met een vrije trap voor het doel van ATC'65.

"We vinden er van alles van, maar ATC heeft het recht om te eisen dat de wedstrijd uitgespeeld wordt", zegt bestuurslid Roy Dusink van WVF tegen de regionale omroep. "We praten over de tweede klasse in het amateurvoetbal. Als wij in die positie zaten, hadden we het denk ik niet gedaan.

" De club beklaagt zich erover dat het korte treffen hen een trainingsavond kost en dat de voetballers kosten moeten maken om met de bus naar Hengelo te gaan. ATC ziet de extra minuut als een buitenkansje.

"We zijn in de strijd om een periodetitel. Een vrije bal op 20 meter van het doel tegen negen man is een kansrijke situatie. Dus onze voorkeur was om het duel op de correcte manier uit te spelen. Dat is de meest sportieve manier die de competitie niet beïnvloedt door een verkeerde beslissing van de scheidsrechter", reageert voorzitter Frank Krake van ATC'65.

Dat de Zwollenaren niet staan te trappelen snapt hij wel.

"Ze zijn verwikkeld in de strijd tegen degradatie en hebben nu één punt. " Hij bespeert "veel theater" bij WVF over de situatie. "Spelers en de staf roepen nu van alles. Je moet het ook niet erger maken dan het is", vindt de voorzitter.

"Als ze met negen spelers, een trainer en een voorzitter komen, dan kunnen ze met drie auto's deze kant op. " ATC'65 heeft voorgesteld om na de mini-wedstrijd een training te houden of een kort oefenduel te spelen, maar dat heeft WVF afgewezen. "We hebben tegengestelde belangen, laten we het daarop houden", aldus voorzitter Krake





