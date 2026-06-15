Amateurdroom ontmoet profs: VV Onze Club speelt FC Emmen in Coevorden

Op 7 juli treedt het nieuw gevormde VV Onze Club, bestaande uit geselecteerde Drentse amateurs, aan tegen FC Emmen op sportpark De Pampert. Het initiatief, geboren uit de Onze Club‑podcast, wil een verbindend sportfeest bieden voor spelers, trainers, vrijwilligers en supporters.

Op 7 juli vindt er een bijzonder voetbalduel plaats op sportpark De Pampert in Coevorden: FC Emmen neemt het op tegen het nieuw opgerichte VV Onze Club, een samenstelling van een selecte groep amateurspelers uit Drenthe .

Het team, dat heeft zijn wortels in het wekelijkse televisieprogramma Onze Club op RTV Drenthe en de bijbehorende podcast, brengt een mengeling van lokale talenten en ervaren speel­mannen samen. Zo staan er onder meer Jaap Haan (Sweel), Jairick Paulina (WKE'16) en Jannes Siegers (GOMOS) in de basis. Met aftrap om 19:30 uur wordt de wedstrijd een spektakel voor iedereen die van het spel houdt, en de toegangsprijs is maar vijf euro, kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis binnen.

Voor wie niet naar sportpark De Pampert kan komen, wordt de wedstrijd live uitgezonden via RTV Drenthe, zodat de hele provincie kan meegenieten. Tom Meijers, verdediger bij Valthermond, staat bekend als de geestelijk vader van dit sportieve initiatief. Hij is een van de oprichters van Onze Club, een platform dat elke week amateurvoetbal belicht en waar de gelijknamige podcast deskundige en enthousiaste gasten verwelkomt.

"Ik wil een dag waarop de voetballiefhebbers uit Drenthe elkaar ontmoeten, een gebeurtenis die verbindt: spelers, trainers, vrijwilligers, supporters en iedereen die van het spel houdt," legt Meijers uit. Deze visie is al maanden in ontwikkeling: tijdens de podcast geven luisteraars nominaties voor een actieve voetballer, trainer, verzorger, leider of materiaalman. De selectie draait niet alleen om de beste sporters, maar om mensen die een plek hebben verdiend in VV Onze Club en die de Drentse voetbalgemeenschap belichamen.

De ploeg wordt technisch geleid door hoofdtrainer Erwin van Oosten (Germanicus), ondersteund door assistent Jos Schaart (SVV '04), people manager Michel van Essen (Tiendeveen) en verzorger Anita Koerts (Yde de Punt). De keuze voor Coevorden als gastlocatie kwam na een overweldigende respons op een oproep in de podcast; zo'n veertig clubs boden hun terrein aan, maar Coevorden kreeg de voorkeur vanwege het randprogramma voor jeugd, de sfeer en de beschikbaarheid van de faciliteiten.

FC Emmen zag meteen de potentie van het idee en stemde in, omdat het een laagdrempelige manier biedt om met fans in contact te komen. De wedstrijddag belooft een feestelijke sfeer te bieden, met een rood-wit shirt dat de kleuren van Drenthe draagt en de tegenstander dwingt tot een uitshirt. Hoewel het een amateurteam betreft, zijn er ervaren krachten als oud‑Emmen‑speler Gersom Klok, die weet hoe hij een professionele ploeg kan hinderen.

Het uiteindelijke doel is simpel: de profs zo lang mogelijk onder druk zetten en, als het geluk ons toelacht, een doelpunt maken. Het evenement wil zich ontwikkelen tot een jaarlijkse traditie, een ontmoetingspunt voor de Drentse voetbalcultuur waar men gezamenlijk kan genieten van het spel, de sfeer en de verbondenheid





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