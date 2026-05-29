Alwin Mussche wordt wethouder in Hellendoorn

Alwin Mussche, voormalig wethouder in Hardenberg en Staphorst, wordt wethouder in Hellendoorn namens Lokaal Hellendoorn. Hij heeft bestuurlijke ervaring maar kent de gemeente nog niet goed.

Alwin Mussche , tot voor kort wethouder in Hardenberg, begint een nieuwe politieke uitdaging in Hellendoorn . Daar gaat hij aan de slag als wethouder voor de lokale partij Lokaal Hellendoorn .

Mussche is geen onbekende in de provincie Overijssel: hij was eerder wethouder in Staphorst en Hardenberg. Zijn carrière kent de nodige wendingen. In Staphorst bestuurde hij voor de partij OpKoers. Nu, maar na de gemeenteraadsverkiezingen verloor die partij fors, waardoor Mussche zijn positie kwijtraakte.

Nu krijgt hij een nieuwe kans in Hellendoorn, een gemeente die hij zelf nog niet goed kent. Ik ken Hellendoorn niet heel goed, moet hij toegeven, maar ik wil graag weer aan de slag. De 40-jarige bestuurder woont nog in Staphorst en blijft daar ook wonen. Officieel is het vereist dat een wethouder in de gemeente woont waar hij werkt, maar de gemeenteraad kan ontheffing verlenen.

Mussche hoopt dat dit geen probleem wordt. Hij is een kind van de regio, zegt hij, en voelt zich verbonden met de Nedersaksische cultuur. Mussche heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met Lokaal Hellendoorn om te kijken of er een match is. De partij benaderde hem vanwege zijn bestuurlijke ervaring en kennis van het wethouderschap.

Hij weet wat het inhoudt en kan snel schakelen. Toch is hij zich bewust van de uitdagingen. In Hellendoorn speelde eerder een bestuurlijke crisis: in 2023 zegden GroenLinks en de VVD het vertrouwen op in coalitiegenoot Lokaal Hellendoorn, wat leidde tot het vertrek van twee wethouders. Mussche is niet bang voor de situatie; hij heeft juist zin om zijn tanden erin te zetten.

Na het vertrek uit Hardenberg zat hij twee weken thuis, maar hij wil graag weer aan het werk. De nieuwe coalitie in Hellendoorn bestaat uit Lokaal Hellendoorn en het CDA. Van de vier wethouders blijft alleen Jan van den Bosch (CDA) zitten. De nieuwkomers zijn naast Mussche ook Mirjam Diderich (Lokaal Hellendoorn) en Janneke Vorderman (CDA).

De partijen zeggen dat ze gekozen hebben voor kandidaten met verschillende ervaringen en achtergronden, die samen bestuurlijke ervaring, betrokkenheid en nieuwe energie meebrengen. Mussche is van oorsprong ChristenUnie-lid, maar heeft nu voor de tweede keer gekozen voor een andere partij. Hij ziet zichzelf niet als een jobhopper, maar als iemand die kansen krijgt en grijpt. Zijn ervaring in verschillende gemeenten geeft hem een breed perspectief.

In Hellendoorn hoopt hij bij te dragen aan een stabiel bestuur. Het nieuwe coalitieakkoord wordt op 16 juni gepresenteerd. Mussche zal half juni worden beëdigd. Hij kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe collega's en het leren kennen van de gemeente.

Hellendoorn is een nieuwe omgeving, maar hij is vastberaden om zich snel in te werken. De inwoners van Hellendoorn kunnen rekenen op een ervaren bestuurder die met enthousiasme aan de slag gaat. Zijn kennis van de regio en zijn bestuurlijke vaardigheden zullen van pas komen in deze nieuwe fase. Mussche is klaar voor de uitdaging en hoopt een positieve bijdrage te leveren aan de gemeente Hellendoorn





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alwin Mussche Wethouder Hellendoorn Lokaal Hellendoorn Bestuurlijke Ervaring

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Meerdere tuinen vol rattengif: ‘Als een hond dit eet, wordt hij erg ziek'In tuinen langs de Postelseweg in Eersel zijn zondag en eerder die week op verschillende plaatsen zakjes rattengif gevonden. De politie is op de hoogte en onderzoekt wie achter het verspreiden van het gif zit.

Read more »

Weer wordt wisselvallig: nog geen sprake van schaapscheerderskouNa een warme eind mei komt er een wisselvallige week met buien, maar de typische 'schaapscheerderskou' blijft uit. Weerexpert Margot Ribberink legt uit dat de koelere-periodes pas kunnen intreden bij een noordwestelijke wind.

Read more »

Oliver Glasner wordt benaderd door Bayer Leverkusen voor trainersrolDe Oostenrijkse trainer Oliver Glasner, net met Conference League triad na vertrek bij Crystal Palace, heeft een aanbod gekregen van Duitse topper Bayer Leverkusen. De huidige coach Kasper Hjulmand zal waarschijnlijk vertrekken. Glasner kent de Bundesliga uit eerdere ervaringen bij Wolfsburg en Eintracht Frankfurt.

Read more »

Kadaver bultrug Timmy wordt naar Deens eiland gesleept voor autopsieDe walvis wordt dit weekend aan land gebracht. Volgende week worden er onderzoeken gedaan naar de doodsoorzaak.

Read more »