Altria wil via indirecte investering binnenkomen in Nederlands wietexperiment - politieke stormloop groeit

Tabaksgigant Altria (voorheen Philip Morris) overweegt een miljoeneninvestering in de grootste wietkweker van het Nederlandse wietexperiment. Politici uit CDA, ChristenUnie en D66 uiten hun zorgen over de invloed van de tabakslobby op het gereguleerde cannabismodel tot 2029. Het debat gaat over volksgezondheid, criminaliteit en de integriteit van de overname door Cronos Group.

De plannen van de tabaksreus Altria , voorheen bekend als Philip Morris, zorgen voor opschudding in de landelijke discussie over het Nederlandse wietexperiment. Het Amerikaanse concern, met een productielocatie in Bergen op Zoom waar vroeger sigaretten werden vervaardigd, zou via een indirecte investering miljoenen euro's willen steken in de grootste Nederlandse wietkweker die deelneemt aan het experiment.

Het idee is simpel: door zich te verbinden aan de legale cannabismarkt kan Altria een nieuw winstgevend segment betreden, terwijl de overheid nog steeds strijdt om de gevolgen van gereguleerde wietverkoop in tien gemeenten - waaronder Tilburg, Breda en andere steden - te monitoren. Het experiment loopt tot 2029 en heeft als doel te meten hoe een strikt gereguleerd verkoopmodel de criminaliteit, de volksgezondheid en de veiligheid beïnvloedt.

De coffeeshops in de deelnemende gemeenten mogen enkel wiet afnemen van erkende telers die aan strenge criteria moeten voldoen. Een van die erkende telers is CanAdelaar, gevestigd in Hellevoetsluis, die momenteel op het punt staat overgenomen te worden door de beursgenoteerde Cronos Group. Cronos heeft op zijn beurt een belangrijke aandeelhouder: Altria, de eigenaar van het wereldberoemde merk Marlboro.

De overname is nog onderwerp van een integriteitsonderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, maar de politieke reacties zijn al voelbaar. Kamerleden van verschillende partijen uiten hun zorgen over de mogelijke invloed van de tabakslobby op een experimenteel cannabisregime. CDA‑luisenaar Lisa Vliegenthart waarschuwt voor een extra risico wanneer een investeerder die bekend staat om agressieve marketing en het bagatelliseren van gezondheidsrisico's zich mengt in de cannabismarkt.

CDA‑leider Jan Bontenbal benadrukt dat een tabaksfabrikant die jarenlang geprobeerd heeft mensen verslaafd te maken aan nicotine, nu een nieuwe markt in wiet ziet - iets waar hij absoluut geen gepaste ruimte voor wil geven. De ChristenUnie volgt hetzelfde spoor: partijleider Mirjam Bikker stelt dat het wietexperiment in de huidige vorm een slecht idee is, omdat de regering de tabaksindustrie de kans biedt zich te ingratiëren in een gereguleerde drugssituatie. D66‑leider Jan Paternotte reageert genuanceerder.

Hij erkent dat hij niet fan is van de tabaksfirma, maar zoekt vooral naar een stevige handhaving van de regels. Volgens hem moet de nadruk liggen op het voorkomen van misbruik en het zeker stellen dat bedrijven die wiet gaan verkopen, ook hun eerlijke deel aan de belastingpot bijdragen. Paternotte wijst erop dat het verbod op wiet jarenlang heeft gefaald en dat een gereguleerd model, mits strikt gecontroleerd, een realistischer alternatief biedt dan een totaalverbod.

Naast de parlementaire discussies biedt de regionale omroep Brabant, via haar podcastserie 'Via de Voordeur', een blik in de praktische kant van het experiment. Journalisten duiken in de productieketen, de rol van telers en de juridische kaders, en nodigen luisteraars uit om de complexe dynamiek zelf te verkennen. Het debat over Altria's mogelijke investering blijft echter voortduren, terwijl zowel beleidsmakers als maatschappelijke organisaties hun blik richten op een evenwichtige balans tussen economische kansen, volksgezondheid en de bestrijding van georganiseerde criminaliteit





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