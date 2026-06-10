Almere introduceert stopberichtjes om geweldsvideo's op sociale media te reduceren

De gemeente Almere start met het project Grid en verstuurt stopberichtjes aan jongeren, combineert voorlichting op scholen en bij ouders, en evalueert nathree maanden de impact op de verspreiding van gewelddadige video's.

De gemeente Almere heeft een nieuw initiatief gelance{d} om de verspreiding van gewelddadige video's op sociale netwerken tegen te gaan. Met het project, dat onder de naam Grid loopt, worden jongeren actief benaderd met zogenaamde stopberichtjes.

Deze berichten hebben als doel om tieners en jongvolwassenen bewust te maken van de ernstige consequenties die gepaard gaan met het opnemen en delen van gevechten en ruzies op platforms als TikTok, Instagram en YouTube. De gemeente benadrukt dat het niet alleen gaat om het onderdrukken van gevaarlijk online gedrag, maar vooral om het doorbreken van een schadelijke dynamiek waarbij slachtoffers van een openbaar conflict in eerste instantie schaamte ervaren, vervolgens proberen hun reputatie te herstellen en daarbij het risico lopen opnieuw in een gewel\u00efdde escalatie te belanden.

Deze cyclus van geweld en hernieuwde confrontaties kan zich snel verspreiden binnen de jeugdige gemeenschap en leidt tot een verankering van agressief gedrag. Om deze problematiek effectief aan te pakken, werkt Almere nauw samen met jongerenwerkers, jeugddienstverleners en lokale scholen. De stopberichtjes worden niet alleen per e-mail of sms naar de jongeren gestuurd, maar vormen ook onderdeel van een bredere voorlichtingscampagne.

Jeugdagenten en jeugdbo\u00e4rs organiseren interactieve sessies op middelbare scholen, waar ze discussi\u00eble scenario\u2019s uitspelen, de psychologische impact van publieke intimidatie aantonen entips geven over hoe men constructief kan omgaan met conflicten. Daarnaast worden ouders actief betrokken via informatieve avonden en digitale handleidingen, zodat zij thuis een ondersteunende rol kunnen vervullen en het gesprek over verantwoord internetgebruik kunnen stimuleren. Faced met de complexe aard van online geweld, heeft de gemeente een evaluatiemoment gepland na drie maanden.

In september zal er gekeken worden naar de responsratio van de stopberichtjes, de veranderingen in het aantal gedeelde gewelddadige clips, en de feedback van zowel jongeren als schoolpersoneel. Afhankelijk van de resultaten kan het project worden uitgebreid of aangepast, met als uiteindelijke streven een duurzame vermindering van gewelddadige contentuitleg en een versterkte digitale weerbaarheid onder de Almeerse jeugd.

Deze aanpak draagt niet alleen bij aan een veiliger online klimaat, maar versterkt tevens de sociale cohesie en het gevoel van verantwoordelijkheid binnen de gemeenschap





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Almere Geweldsvideo's Stopberichtjes Jongeren Digitale Veiligheid

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