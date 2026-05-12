Almere City - Willem II halve finale live op NPO 3

Op 17 mei 2022 om 20:00 uur op NPO 3 kan je de halve finale bekijken. Volg de strijd voor de promotie van Almere City naar de eredivisie tegen Willem II op NPO 3. Volg in real-time de ontwikkelingen in de strijd van Almere City tegen Willem II om te promoveren.

Almere City speelt woensdag en zaterdag tegen Willem II in de strijd voor promotie naar de eredivisie. In deze halve finale van de play-offs spelen de Almeerders woensdag eerst in het eigen Yanmar stadion tegen de Tilburgers.

Zaterdag volgt de allesbeslissende return in Brabant. Trainer Jeroen Rijsdijk kan tijdens de heenwedstrijd beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Byron Burgering ontbreekt nog altijd. De buitenspeler is op de weg terug na een enkelblessure.

Almere City was eerder deze play-offs in de eerste ronde nog te sterk voor FC Den Bosch en in de tweede ronde tegen De Graafschap. In vier wedstrijden werd er drie keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld (afgelopen zaterdag met 2-2 bij De Graafschap). De Almeerders wisten in deze vier wedstrijden maar liefst 11 keer tot scoren te komen.

De winnaar van het tweeluik tussen Almere en Willem II mag op 20 en 23 mei de finale gaan spelen tegen de nummer 16 van de eindstand van de eredivisie. Dit wordt óf FC Volendam of Telstar. Het is niet voor het eerst dat Almere City en Willem II tegenover elkaar staan in de halve finales van de play-offs. In 2016 was Willem II over twee wedstrijden te sterk voor de ploeg van toenmalig Almere City trainer Jack de Gier.

In Almere zorgde Erik Falkenburg met zijn doelpunt voor een 0-1 overwinning, waarna Willem II het in Tilburg overtuigend afmaakte met een 5-2 zege. Tijdens de reguliere competitie was Willem II het afgelopen seizoen twee keer te sterk voor de ploeg van Jeroen Rijsdijk. In Almere wonnen de Brabanders in augustus 2025 (tegen de verhoudingen in) met 0-1, terwijl de wedstrijd in Tilburg onlangs op 12 april 2022 met 2-1 werd gewonnen door de thuisploeg.

De wedstrijd Almere City FC - Willem II begint woensdagavond om 20:00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout





