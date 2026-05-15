Almere City strijdt voor promotie in returnwedstrijd tegen Willem II

Trainer Jeroen Rijsdijk en doelman Kuijsten kijken vol vertrouwen uit naar de return tegen Willem II, waarbij de druk volgens de Almeerders bij de tegenstander ligt.

De spanning stijgt in de strijd om promotie naar de hoogste nationale voetbalcompetitie van Nederland. Almere City staat voor een enorme uitdaging wanneer zij zaterdagavond de return van de halve finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie spelen tegen Willem II.

De Almeerders reizen af naar Tilburg met een missie: de nipte 0-1 nederlaag van de heenwedstrijd, die afgelopen woensdag in het Yanmar stadion plaatsvond, volledig wegpoetsen. In die eerste ontmoeting was het aanvaller Bamba die voor de enige treffer van de wedstrijd zorgde, waardoor Willem II een zeer gunstige uitgangspositie heeft gecreëerd voor de weg naar de finale. Voor Almere City is het nu een kwestie van alles of niets in de Brabantse hoofdstad.

Ondanks de achterstand en de lastige positie straalt trainer Jeroen Rijsdijk een onwankelbaar optimisme uit. Hij ziet juist kansen in de huidige situatie en probeert zijn spelers mentaal optimaal voor te bereiden op het cruciale duel. Volgens Rijsdijk heeft zijn team nu de ideale psychologische positie, omdat ze eigenlijk alles kunnen winnen en niets meer te verliezen hebben.

De trainer hamert erop dat zijn mannen niet te veel moeten analyseren of overdenken, maar simpelweg vrijuit moeten voetballen en met een enorme passie moeten spelen, alsof ze spelen voor hun leven. Interessant is dat Rijsdijk de druk niet bij zijn eigen ploeg legt, maar juist bij de tegenstander. Hij redeneert dat Willem II in hun eigen stadion speelt voor een thuispubliek dat hoge verwachtingen heeft, en dat deze factor voor extra spanning kan zorgen bij de Brabanders.

Ook doelman Kuijsten sluit zich aan bij dit positieve sentiment. Hij is ervan overtuigd dat Almere City de potentie heeft om de return te winnen en gaat met een volle bak motivatie naar Tilburg. Kuijsten speelde in de heenwedstrijd een hoofdrol en werd gezien als de redding van de Almeerders. In de tweede helft, terwijl de stand 0-1 was, wist hij een strafschop van El Allouchi tegen te houden.

Deze redding was van onschatbare waarde, omdat een tweede tegengoal de kansen op een comeback in de return aanzienlijk had verkleind. Na de wedstrijd ontstond er een opmerkelijk verhaal over de inspiratiebron van de keeper. Kuijsten onthulde dat hij voor het stoppen van de penalty inspiratie had geput uit een boek dat hij voor zijn verjaardag had ontvangen.

Hoewel hij direct na de wedstrijd de titel nog niet wist te noemen, heeft hij dit inmiddels uitgezocht om zijn sceptische teamgenoten te overtuigen. Het boek heet 'Duel in de zestien', een titel die nu onlosmakelijk verbonden is met zijn heldendaad. Op het gebied van de selectie heeft Jeroen Rijsdijk goed nieuws, aangezien hij in Tilburg kan beschikken over een grotendeels fitte groep spelers. Er is echter één uitzondering: aanvaller Byron Burgering is nog niet terug op het wedstrijdformulier.

Burgering heeft weliswaar op vrijdag weer kunnen aansluiten bij de groepstraining na een vervelende en slepende enkelblessure, maar hij is nog niet matchfit genoeg om in de basis of op de bank te staan. De focus ligt nu volledig op de tactische voorbereiding en de fysieke conditie van de basisspelers. De play-off halve finale tussen Willem II en Almere City FC wordt zaterdagavond om 20:00 uur afgetrapt.

De leiding van deze potentieel explosieve wedstrijd ligt in handen van scheidsrechter Bos, die de taak heeft om de emoties op het veld in bedwang te houden terwijl beide teams vechten voor een plek in de finale van de promotiestrijd





