Almere City FC overwint Den Bosch en plaatst zich voor volgende ronde play-offs

Almere City FC heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de play-offs voor promotie naar de Keuken Kampioen Divisie door een overtuigende 3-0 overwinning op Den Bosch. Jeredy Dors, Ferdy Druijff en Julian Rijkhoff scoorden voor Almere.

De returnwedstrijd in de play-offs voor promotie naar de Keuken Kampioen Divisie was een aanzienlijk ander verhaal dan het spectaculaire heenduel. Waar de eerste wedstrijd bol stond van de spanning en actie, kende de beginfase van de return een trage en voorzichtige aanloop.

Den Bosch probeerde via spelers als Kévin Monzialo openingen te forceren, maar deze pogingen leverden weinig concrete kansen op. Almere City FC wachtte geduldig op haar moment en dat moment kwam vlak voor het rustsignaal. De held van de heenwedstrijd, Jeredy Dors, was opnieuw van cruciale waarde. In een druk strafschopgebied haalde Dors uit met een schot dat licht werd aangeraakt en vervolgens met een hobbelend traject de weg vond naar het doel: 1-0.

Deze treffer betekende een marge van twee doelpunten, waardoor Den Bosch in de tweede helft alles moest riskeren om niet uitgeschakeld te worden. De druk op de bezoekers nam direct toe en de noodzaak om te scoren was evident. Direct na de rust leek Den Bosch de gelijkmaker te vinden, maar een cruciale redding van Niko Takahashi voorkwam dat de spanning verder zou oplopen. Takahashi haalde een inzet van de lijn, waardoor Almere de adem benadrukte.

Aan de andere kant van het veld had Almere zelf de mogelijkheid om het duel vroegtijdig te beslissen. Dors, die in de eerste helft al scoorde, kreeg een uitstekende kans om de voorsprong te verdubbelen, maar liet deze onbenut. Kort daarna werd een inzet van Jamie Jacobs geblokt, waardoor de marge van één doelpunt bleef staan. Naarmate Den Bosch meer risico nam in de zoektocht naar een goal, ontstonden er echter ook steeds meer ruimtes in de defensie.

Deze ruimtes werden uiteindelijk fataal voor de bezoekers. Vlak voor het einde van de wedstrijd strafte Ferdy Druijff de open defensie af door de 2-0 binnen te schieten. Zijn schot vond de onderkant van de lat en belandde vervolgens achter de doellijn. De goal betekende de definitieve nekslag voor Den Bosch.

De overwinning was nog niet compleet. In de slotminuten voegde Julian Rijkhoff, de topscorer van Almere City FC, zijn naam toe aan de lijst van doelpuntenmakers. Rijkhoff scoorde de 3-0, waarmee de eindstand werd bepaald en de overwinning definitief veiliggesteld. Almere City FC kan zich nu voorbereiden op de volgende ronde van de play-offs, waar ze het woensdag opnemen tegen De Graafschap.

Voor de spelers van Den Bosch is het seizoen ten einde en kunnen zij zich nu richten op hun welverdiende vakantie. De prestatie van Almere City FC is indrukwekkend en toont hun kracht en vastberadenheid in de strijd om promotie. De ploeg heeft bewezen dat ze in staat zijn om onder druk te presteren en cruciale momenten in hun voordeel te beslissen.

De supporters van Almere City FC kunnen uitkijken naar de volgende uitdaging en hopen op een succesvolle afronding van de play-offs. De reis naar de Keuken Kampioen Divisie is nog niet voltooid, maar de overwinning op Den Bosch is een belangrijke stap in de juiste richting. De spelers en staf van Almere City FC verdienen alle lof voor hun inzet en toewijding





