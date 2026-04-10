Almeloër doorbreekt stilte: 'Intieme video' in brandstichtingszaak

Een 34-jarige man uit Almelo bekent plotseling zijn aanwezigheid en drugshandel, maar ontkent brandstichting bij een barbershop. Een 'intieme video' en een appje met dreigende taal spelen een cruciale rol. Het OM eist celstraf.

Hij wilde eigenlijk zwijgen, maar doorbreekt nu toch de stilte. Een 34-jarige man uit Almelo , die verdacht wordt van brandstichting bij een barbershop tijdens de nieuwjaarsnacht van 2025, presenteert plotseling een nieuw verhaal. Een 'intieme video' speelt een cruciale rol in deze rechtszaak, waarin het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf eist. Oorspronkelijk werd N.

verdacht van het stichten van maar liefst vier verschillende branden of bomaanslagen bij de barbershop aan de Bornsestraat in januari 2025. Na uitgebreid onderzoek is deze verdenking teruggebracht tot één enkele brand. Desondanks ontkent N. categorisch enige betrokkenheid. De inwoner van Almelo verscheen gisteren aanvankelijk met een eenvoudige strategie voor de rechtbank: hij zou zich beroepen op zijn zwijgrecht. Echter, toen de rechters een aantal vragen stelden die om uitleg vroegen, gooide hij het roer om en kwam met een volledig nieuwe verklaring. Hij beweert dat hij “uit angst” nooit heeft willen meewerken aan het onderzoek. De reden voor zijn aanwezigheid in de buurt van het pand aan de Bornsestraat die nacht? “Ik was daar om drugs te dealen”, aldus zijn verklaring aan de rechtbank. Maar op het moment dat een kennis van N. hem een video toont op zijn telefoon, ontstaat er een omslag bij de Almeloër. De beelden laten zien hoe de ex-vriendin van de verdachte ‘intiem contact’ heeft met zijn voormalige baas; de eigenaar van een stratenmakersbedrijf uit Almelo, tijdens een bouwvakkersfeest. Hierop besluit N. een agressieve app te sturen met dreigende taal naar de stratenmaker. “Ik voelde mij vernederd.” Kort nadat dit bericht is verzonden, komt er diezelfde nieuwjaarsnacht een melding van brand binnen bij de barbershop aan de Bornsestraat in Almelo. De eigenaar en verhuurder van het pand? De eigenaar van het stratenmakersbedrijf. \Ook vandaag ontkent N. met klem de brand te hebben aangestoken. “Wat zou ik eraan hebben om zoiets te doen? Als ik een probleem met iemand heb, dan zeg ik dat diegene in zijn gezicht”, verklaarde de Almeloër. Het Openbaar Ministerie is echter van mening dat er voldoende bewijsmateriaal tegen de verdachte aanwezig is. Volgens justitie is er bewijs op camerabeelden dat de verdachte met een elektrische step in de buurt van de plaats delict rondreed. Bovendien zou hij tegenover kennissen hebben opgeschept dat hij de brand had aangestoken. “Dat krijg je ervan als je met mij loopt te fucken.” Wat de positie van N. eveneens negatief beïnvloedt, is dat een aantal mannen met wie de verdachte die avond optrok, verklaringen hebben afgelegd bij de politie. N. zou hen hebben verteld dat het “mooi blauw heeft gestaan” en dat het “mooi aan de gang was”. De officier van justitie is categorisch: N. is verantwoordelijk voor het aansteken van de brand op nieuwjaarsnacht aan de Bornsestraat. De aanklager wijst erop dat het geen toeval kan zijn dat N. vlak voor de brand een woedend appje naar de stratenmaker stuurde, op camerabeelden in de buurt van het pand is gezien die nacht, en de brand aan getuigen heeft opgebiecht. Justitie ziet zich genoodzaakt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar te eisen, vanwege het “levensgevaar” dat is ontstaan voor de personen in en rondom het gebouw. De rechtbank in Almelo zal over enkele weken uitspraak doen. De zaak roept vragen op over de impact van emoties en wraakgevoelens in relatie tot crimineel gedrag en de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen. De uiteindelijke uitspraak zal bepalend zijn voor de strafmaat en de eventuele schadevergoedingen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brandstichting Almelo Rechtbank Video Celstraf OM Drugs Zwijgrecht Bornsestraat

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »