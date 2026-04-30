Almelo legt dwangsom op aan COA en hotel Huis van Bewaring vanwege verblijf statushouders

De gemeente Almelo gaat een dwangsom opleggen aan het COA en het hotel Huis van Bewaring vanwege het verblijf van veertien statushouders. Ondanks eerdere waarschuwingen zijn de gezinnen nog steeds in het hotel, wat in strijd is met de Omgevingswet. De juridische afdeling werkt aan de dwangsom, maar de hoogte en ingangsdatum zijn nog niet bekend.

De gemeente Almelo heeft besloten om een dwangsom op te leggen aan het COA en het hotel Huis van Bewaring aan de Marktstraat. Dit besluit komt voort uit het feit dat veertien statushouders nog steeds in het hotel verblijven, ondanks eerdere waarschuwingen van de gemeente.

Volgens de Omgevingswet is het niet toegestaan om in een hotel als hoofdverblijf te wonen, tenzij er een andere vaste woonplaats is. De gemeente heeft al twee weken geleden een handhavingstraject gestart, waarbij waarschuwingsbrieven zijn verstuurd aan zowel het COA als het hotel. De statushouders kregen toen twee weken de tijd om het hotel te verlaten, maar dit is niet gebeurd.

Nu de termijn is verstreken, gaat de gemeente door met het handhavingstraject en zal een last onder dwangsom worden opgelegd. De juridische afdeling van de gemeente is momenteel bezig met het uitwerken van de dwangsom, maar de exacte hoogte en de ingangsdatum zijn nog niet bekend. De twee gezinnen, samen goed voor veertien personen, zijn door het COA ondergebracht in Almelo omdat zij hier een nieuw leven willen opbouwen. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie.

Echter, de gemeente Almelo is niet van plan om dit verblijf te legaliseren. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de regels van de Omgevingswet moeten worden nageleefd en dat het hotel geen geschikte locatie is voor een langdurig verblijf. Het COA en het hotel Huis van Bewaring zullen nu moeten reageren op de aankondiging van de dwangsom.

Het is nog niet duidelijk hoe zij hierop zullen reageren, maar de gemeente staat stevig in haar schoenen en zal de regels handhaven. Dit is niet de eerste keer dat er sprake is van een conflict tussen de gemeente en het COA over de huisvesting van statushouders. Eerder waren er ook al discussies over de opvang van asielzoekers in Almelo. De gemeente wil voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin mensen langdurig in ongeschikte accommodaties verblijven.

Daarom wordt er nu streng opgetreden tegen het COA en het hotel. Het is nog afwachten hoe deze zaak zich verder zal ontwikkelen, maar het is duidelijk dat de gemeente Almelo vastberaden is om haar standpunt te handhaven





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

President Trump ontvangt koning Charles en koningin Camilla in Witte HuisDe Amerikaanse president Donald Trump (79) en zijn vrouw Melania (56) hebben de Britse koning Charles (77) en zijn vrouw Camilla (78) maandag ontvangen in het Witte Huis. Charles en Camilla arriveerden in Washington voor een vierdaags staatsbezoek aan de VS.

Read more »

Man (23) rijdt huis binnen in Breda, bestuurder mogelijk onder invloedEen 23-jarige automobilist uit Breda is maandagavond aangehouden nadat hij een huis in Breda binnenreed. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Haagweg met de Tuinzigtlaan. In plaats van af te slaan reed de automobilist rechtdoor.

Read more »

Heracles Almelo degradeert naar de Keuken Kampioen DivisieHeracles Almelo is gedegradeerd uit de Eredivisie, met nog drie speelrondes te gaan. De club zal volgend seizoen uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie. Het artikel bespreekt de reactie op de degradatie en de uitdagingen die voor de club liggen, evenals de ervaringen van andere clubs die recentelijk gedegradeerd zijn.

Read more »

Auto rijdt wederom huis binnen in Breda na eerdere incidentenEen woning in Breda heeft aanzienlijke schade opgelopen nadat een auto er maandagavond tegenaan is gereden. Bewoners Olga en Aad Bode-Nuis waren net op bed gaan liggen toen de klap plaatsvond. Dit is niet de eerste keer dat er een auto hun huis binnenrijdt, en ook in de omgeving zijn er meerdere incidenten geweest. De straat kampt met gevaarlijke verkeerssituaties.

Read more »

Overvaller Almelo overleeft schot in hoofd, DNA bezorgt hem bekentenisEen overval in Almelo liep uit op een schietpartij waarbij een verdachte een schot in zijn hoofd kreeg. Hij overleefde wonderbaarlijk, maar door een zelf uitgevoerde poging om de kogel te verwijderen, liet hij DNA achter dat leidde tot zijn identificatie en arrestatie. De overval lijkt te zijn gemotiveerd door een ripdeal rondom wiet.

Read more »

Gertjan Verbeek teleurgesteld door degradatie Heracles AlmeloOud-trainer Gertjan Verbeek blikt terug op het rampzalige seizoen van Heracles Almelo en wijst op verkeerde beslissingen in het bestuur en het verlies van de clubidentiteit als oorzaken van de degradatie.

Read more »