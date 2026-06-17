Alle mogelijke routes van Oranje in het WK na gelijkspel tegen Japan

Na het 2-2 gelijkspel tegen Japan blijft de weg van het Nederlands elftal in het WK volkomen open. Lees hier alle mogelijke scenarios, tegenstanders, speeldata en lokaties voor八分之一-finale, kwartfinale en verder.

De situatie in de groep van het Nederland s elftal is volkomen open na het gelijkspel tegen Japan (2-2). Met nog twee groepsduels tegen Zweden en Tunesië kan Oranje elke positie behalen.

Dit leidt tot een groot aantal mogelijke scenarios voor de weg naar de titel, afhankelijk van de eindstand. Bij een eerste plaats in Groep F, loopt Nederland de nummer twee van Groep C tegen. Deze achtste finale vindt plaats op maandag 29 juni in Monterrey met een aftrap om 03.00 uur Nederlandse tijd. Groep C bestaat uit Brazilië, Marokko, Schotland en Haïti.

Na de resultaten van de eerste speeldag, lijkt Brazilië of Marokko de meest waarschijnlijke tegenstander. Een eventuele kwartfinale is dan gepland op donderdag 9 juli in Foxborough (22.00 uur), waarbij de winnaar van Groep E (Duitsland, Ivoorkust, Ecuador of Curaçao) of Groep I (Noorwegen, Frankrijk, Senegal of Irak) de tegenstander zou kunnen zijn. Als Nederland tweede wordt in Groep F, wacht de winnaar van Groep C op 29 juni in Houston (19.00 uur).

Bij een victory in deze achtste finale, treft Oranje op zondag 5 juli in New York/New Jersey (22.00 uur) de nummer twee van Groep E of Groep I. Een mogelijke kwartfinale staat dan gepland voor zaterdag 11 juli in Miami (23.00 uur). Een andere variant waarbij Nederland tweede wordt, is een route via de winnaar van Groep D (Verenigde Staten, Australië, Turkije of Paraguay) op 1 juli in Santa Clara (02.00 uur).

Bij een derde plaats in de groep wordt het exacte routeschema direct na de groepsfase bekend. Elke scenario注定 leidt tot een andere speelstadion, datum en tijd, wat een complex tafeltje voor supporters en de ploeg zelf creëert. In beginsel is een tweede of derde plaats in de groep mogelijk gunstiger omdat het de route mogelijk bewerkstelligt tegen minder gefaalde传统的voetballanden. De logistieke uitdagingen van reizen en speeluren zijn dan ook een factor.

Ongeacht de uiteindelijke positie, de weg naar de finale gaat altijd via New York/New Jersey, Miami, Atlanta en uiteindelijk de finale in hetzelfde stadion. De火柴oplossing voor Koemans ploeg is om zoveel mogelijk te winnen in beide resterende groepsduels om zoveel mogelijk controle te krijgen over het eigen lot. De mate van onzekerheid is uniek in deze fase van hetWK, omdat zelfs een nederlaag niet noodzakelijkerwijs betekent uitgeschakeld zijn, dankzij de huidige format met 24 landen





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