Alkmaar kleurt rood-wit: AZ viert bekerwinst met grootschalig volksfeest

Duizenden AZ-fans zijn samengekomen in Alkmaar om de KNVB-bekerwinst te vieren tijdens een sfeervolle huldiging, ondanks een klein defect aan de replica van de beker.

Duizenden enthousiaste supporters van AZ hebben zich gisteravond verzameld in Alkmaar om de recente bekerwinst van hun club uitbundig te vieren. De sfeer in de stad was vanaf het begin elektrisch en de straten kleurden volledig rood en wit. Het feestprogramma trapte af met een traditionele rondrit door de stad op een platte kar, waarbij de spelers en technische staf onder luid gejuich door de menigte werden onthaald.

Ondanks een vertraging in het schema, veroorzaakt door de enorme toeloop van fans langs de route van het centrum naar het AFAS-stadion, bleef het geduld van de supporters beloond. Toen de selectie rond half negen eindelijk het podium op het parkeerterrein bij het stadion bereikte, barstte er een oorverdovend applaus los dat tot in de verre omtrek te horen was. Tijdens het officiële gedeelte op het podium nam interim-trainer Leeroy Echteld het woord. Hoewel zijn eigen toekomst bij de club voorlopig nog in het midden ligt, toonde hij zich zeer dankbaar voor de onvoorwaardelijke steun die de achterban de afgelopen zondag heeft geboden. De selectie, zichtbaar genietend van het succes, liet zich van zijn meest spontane kant zien. Spelers zoals Jordy Clasie, Mexx Meerdink en Peer Koopmeiners werden elk afzonderlijk naar voren geroepen om de beker te tonen aan het publiek, wat steevast gepaard ging met persoonlijke dansjes, grappen en enthousiaste interactie met de fans. Het meest emotionele moment van de avond vond plaats toen aanvoerder Jordy Clasie als laatste de bokaal in de lucht stak; hij was zichtbaar geroerd door de prestatie van zijn team en de enorme waardering van de tribunes. Hoewel het evenement grotendeels in een gemoedelijke en feestelijke sfeer verliep, was er ook ruimte voor enkele opvallende momenten. Zo liet een deel van de aanwezige supporters duidelijk hun onvrede horen richting burgemeester Anja Schouten door haar uit te fluiten tijdens de festiviteiten. Daarnaast kwam er een komisch, maar toch treurig nieuwsfeit naar buiten: de replica van de beker waarmee de selectie afgelopen zondag de overwinning vierde, heeft de festiviteiten niet helemaal ongeschonden doorstaan. Het kenmerkende topje van de zogenoemde dennenappel is afgebroken, wat voor een kleine glimlach zorgde bij de spelers. Ondanks dit kleine smetje op de avond en de kleine opstootjes in de richting van het gemeentebestuur, kijken AZ en haar fans terug op een geslaagde en historische huldiging die de boeken ingaat als een groots volksfeest in Alkmaar





