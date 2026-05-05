Ali B wacht op uitspraak: dreigt gevangenisstraf?

Het gerechtshof doet donderdag uitspraak in de zaak tegen Ali B. De spanning stijgt, want hij kan de gevangenis in moeten na beschuldigingen van seksueel misbruik. De podcast Inblikt bespreekt de kansen en mogelijke gevolgen.

De spanning loopt hoog op in afwachting van de uitspraak in de zaak tegen Ali B , donderdag beoordeelt het gerechtshof of hij een gevangenisstraf zal krijgen.

Ali B, ooit een populaire artiest en 'knuffelmarokkaan', is inmiddels in diskrediet geraakt na beschuldigingen van seksueel misbruik. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor aanranding en twee verkrachtingen, waarna Ali B in hoger beroep ging. De uitspraak heeft niet alleen gevolgen voor Ali B zelf, maar ook voor slachtoffers in andere zedenzaken.

Misdaadjournalist Noa van Oostrom legt uit dat bij een veroordeling Ali B mogelijk direct de gevangenis in moet, maar hij de mogelijkheid heeft om in cassatie te gaan, wat de procedure met een jaar tot anderhalf jaar kan verlengen. Er werd gespeculeerd over een mogelijke vlucht naar Marokko, maar advocaat Peter Plasman acht dit onwaarschijnlijk, aangezien er geen concrete aanwijzingen zijn dat Ali B zich aan een straf zou willen onttrekken.

De zaak omvat beschuldigingen van verkrachting of poging tot verkrachting van zangeres Ellen ten Damme, die in 2014 in Marokko een incident met Ali B zou hebben gehad. Beelden van een uitzending uit die periode, met citaten uit het politieverhoor van Ten Damme, werden tijdens de zitting getoond.

Aukje Bosman van het Centrum Seksueel Geweld benadrukt dat het logisch is dat op beelden niet altijd zichtbaar is wat er daadwerkelijk is gebeurd, omdat slachtoffers vaak lang nodig hebben om hun verhaal te doen en controle willen houden. Ook de aangifte van Naomi, die in 2018 op een schrijverskamp seksueel misbruikt zou zijn door Ali B, speelt een rol in de zaak.

Ronnie Flex, die aanwezig was op het kamp, verklaarde niets te hebben opgemerkt, wat advocaat Plasman 'dubieus' noemt. De woordenwisseling tussen Ronnie Flex en Ali B kan wel als steunbewijs dienen. Daarnaast is er de aangifte van Jill Helena, die beweert in 2018 door Ali B te zijn aangerand.

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep vrijspraak gevraagd voor deze aanranding, maar Plasman wijst op de mogelijkheid van schakelbewijs, waarbij één feit als vaststaand wordt aangenomen en gekeken wordt naar een vergelijkbaar patroon in andere feiten. De uitspraak van het gerechtshof zal dus een belangrijke impact hebben op de verdere gang van zaken in deze complexe zaak





NPORadio1 / 🏆 7. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ali B Gerechtshof Verkrachting Aanranding Ronnie Flex Ellen Ten Damme Naomi Jill Helena Peter Plasman Aukje Bosman

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Van Persie ziet beloning voor Feyenoorder: 'Als iemand het verdient is hij het'Robin van Persie is erg blij met de overwinning van Feyenoord op bezoek bij Fortuna Sittard en ziet het geluk eindelijk aan de zijde van de Rotterdammers. Het doelpunt van Givairo Read is volgens de oefenmeester ook een moment dat de verdediger verdient na zijn blessureleed. Te ver vooruit lopen op de tweede plek durft Van Persie nog niet.

Read more »

Raad van Kerken waarschuwt voor radicaal-rechts gedachtegoed en biedt handreiking aan kerkenDe Raad van Kerken heeft een rapport gepubliceerd waarin ze zich uitspreekt tegen radicaal-rechts gedachtegoed, dat volgens hen een bedreiging vormt voor democratie, rechtsstaat en het christelijk geloof. Het rapport biedt kerken handvatten om in gesprek te gaan met mensen die gevoelig zijn voor dit gedachtegoed. Algemeen secretaris Coen Wessel benadrukt dat het doel is om het gesprek te voeren, niet om mensen weg te zetten. Religiewetenschapper Fleur Freeke ziet het rapport als een krachtig signaal, vooral omdat het een gezamenlijk standpunt inneemt tegen radicaal-rechts, ondanks politieke verschillen binnen kerken.

Read more »

Trump: VS gaat vastzittende schepen in Straat van Hormuz wegleidenIran spreekt in een reactie van een schending van het staakt-het-vuren.

Read more »

NEC behoudt derde plek: 'We breken het ene na het andere record'Met nog twee speelrondes te gaan heeft NEC het behalen van de derde plek in de Eredivisie in eigen hand. De Nijmegenaren speelden zaterdag gelijk tegen Telstar (1-1), maar zagen concurrenten Ajax en FC Twente ook punten verspelen. Ajax kwam op de valreep op 2-2 tegen PSV, terwijl Twente zondag een zege in rook zag opgaan tegen AZ (2-2).

Read more »

Drie doden en meerdere zieke passagiers door hantavirus op Nederlands cruiseschipEen Nederlands echtpaar en nog een persoon zijn overleden aan het hantavirus op het cruiseschip MV Hondius. Drie andere passagiers zijn ziek geworden. Het schip, met ongeveer 150 passagiers aan boord, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De uitbraak van het hantavirus, dat wordt overgedragen door knaagdieren, is nog onder onderzoek. Het schip mag niet aanmeren en passagiers worden geadviseerd om in hun kamer te blijven.

Read more »

Wist provincie dat het Rijk Moerdijk wilde offeren? Politiek wil antwoordenWas de provincie er in maart 2025 van op de hoogte dat het Rijk het opheffen van Moerdijk toen al als de beste optie zag? Hoe kwam het Rijk tot deze conclusie, en past het wel bij een zorgvuldig inspraaktraject? Het zijn enkele vragen waar de fracties van GroenLinks en PvdA in de Provinciale Staten antwoord op willen hebben.

Read more »