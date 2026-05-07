Ali B veroordeeld tot drie jaar cel voor verkrachtingen in Heiloo en Marokko

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de straf voor rapper Ali B verhoogd naar drie jaar gevangenisstraf na het vaststellen van twee voltooide verkrachtingen.

Het gerechtshof in Amsterdam heeft vandaag een definitief en zwaar oordeel geveld over de rapper Ali B . De artiest is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens het plegen van twee verkrachtingen.

Deze uitspraak is zeer opmerkelijk, aangezien de strafmaat hoger uitviel dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM had in de procedure van het hoger beroep namelijk een celstraf van tweeënhalf jaar gevraagd. Hiermee wordt de eerdere uitspraak van de rechtbank in Haarlem uit 2024, waarbij Ali B tot twee jaar cel werd veroordeeld, fors overtroffen. Het hof heeft hiermee een duidelijk signaal afgegeven over de ernst van de gepleegde feiten en de impact hiervan op de slachtoffers.

Een van de belangrijkste punten in het vonnis betreft de gebeurtenissen tijdens een schrijverskamp in Heiloo. Hier heeft Ali B op brute en ongevraagde wijze zijn vingers bij een slachtoffer binnengebracht. Dit gebeurde op een moment dat de vrouw in een slaapkamer van een villa orale seks had met de rapper Ronnie Flex. Het hof oordeelde dat er sprake was van een kort maar zeer heftig moment waarop de grenzen van het slachtoffer op grove wijze werden overschreden.

Hoewel Ali B in eerste instantie was vrijgesproken van aanranding in deze specifieke zaak, heeft het hof dit nu anders beoordeeld en als een voltooide verkrachting aangemerkt. Daarnaast is er de zaak van Ellen ten Damme, die opgroeide in Roden. De verkrachting van haar vond plaats in een hotel in Marokko, in de periode dat er opnames werden gemaakt voor het AVROTROS-programma 'Ali B en de Muziekkaravaan'.

De voorzitter van het hof beschreef deze aanval als een langer durend incident waarbij het slachtoffer zich hevig had verzet tegen de rapper. Ali B was ongevraagd de slaapkamer van het slachtoffer binnengekomen. Een cruciaal verschil met de eerdere uitspraak van de rechtbank is dat het hof nu concludeerde dat er geen sprake was van een poging tot verkrachting, maar van een daadwerkelijk voltooide verkrachting. Dit juridische verschil heeft direct bijgedragen aan de zwaardere strafeis.

Ondanks de zware veroordelingen voor de twee verkrachtingen, werd Ali B wel vrijgesproken van andere beschuldigingen. Zo was er sprake van een vermeende aanranding van een vrouw in Heiloo en een aanranding van Jill Helena. Het hof stelde vast dat er voor deze specifieke incidenten onvoldoende steunbewijs aanwezig was om tot een veroordeling over te gaan.

In het strafrecht is bewijslast essentieel, en in deze gevallen kon de verklaring van de slachtoffers niet voldoende worden onderbouwd door extern bewijs of getuigenverklaringen die onomstotelijk vaststonden. Tijdens de rechtszaak werd er uitgebreid gesproken over de enorme media-aandacht die deze zaak heeft getrokken. De verdediging probeerde aan te voeren dat de publieke veroordeling en de constante stroom van berichten in de media een reden moesten zijn voor strafverlaging. Het hof week hier echter niet van af.

De rechters stelden dat de media-aandacht geen grond vormde voor een lagere straf, mede omdat Ali B tijdens de behandeling bij de rechtbank zelf actief de publiciteit had opgezocht. Door zijn eigen handelen in de media had hij de situatie mede vormgegeven, waardoor hij nu niet kon claimen dat de publieke opinie hem onrechtvaardig had geraakt. Deze zaak heeft een grote impact gehad op de Nederlandse entertainmentindustrie en heeft het debat over seksueel geweld en machtsmisbruik in de spotlights gezet.

De moed van de slachtoffers om naar voren te komen is in het vonnis indirect erkend door de zware straf die is opgelegd. De uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam brengt hiermee een zekere mate van juridische afsluiting voor de betrokkenen, hoewel de emotionele schade van de gebeurtenissen in Heiloo en Marokko ongetwijfeld langdurig zal blijven





