Het gerechtshof in Amsterdam heeft Ali B veroordeeld tot drie jaar cel voor verkrachting in Heiloo en Marokko. De straf is hoger dan het OM had geëist. Het hof vond dat er sprake was van voltooide verkrachtingen en dat Ali B geen inzicht toonde in zijn handelen. Zijn advocaat gaat in cassatie.

Het gerechtshof in Amsterdam heeft Ali B vanochtend veroordeeld tot een celstraf van drie jaar voor de verkrachting van een vrouw tijdens een schrijverskamp in Heiloo en de verkrachting van Ellen ten Damme in een hotel in Marokko.

De straf is hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist. Het OM had in hoger beroep een celstraf van 2,5 jaar gevraagd, maar de rechtbank in Haarlem had de rapper in 2024 al veroordeeld tot twee jaar cel. Ali B werd vrijgesproken van de aanranding van de vrouw in Heiloo en de aanranding van Jill Helena, omdat het hof vond dat daar onvoldoende bewijs voor was.

In Heiloo had Ali B zijn vingers bij het slachtoffer ongevraagd en onverhoeds naar binnen gebracht, terwijl zij in een slaapkamer van de villa orale seks had met rapper Ronnie Flex. De voorzitter van het hof sprak in het vonnis over deze verkrachting in Heiloo over een kort maar heftig moment. Over de verkrachting van Ellen ten Damme zei de voorzitter dat hier sprake was van een langer durende aanval, waarbij het slachtoffer zich hevig had verzet.

Dit gebeurde in een hotel in Marokko, rond tv-opnames voor het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan. Ali B kwam de slaapkamer van het slachtoffer binnen. Anders dan bij de rechtbank vond het hof dat er geen sprake was van poging tot verkrachting, maar een voltooide verkrachting.

Er was in de media veel aandacht voor de zaak tegen Ali B. Het hof zag in die media-aandacht echter geen aanleiding voor strafverlaging, onder meer omdat Ali B bij de behandeling in de rechtbank ook zelf de publiciteit opzocht. Het hof vindt dat de verdachte uitsluitend vanuit zijn eigen seksuele behoeften handelde. Volgens het hof toonde Ali B tijdens het strafproces op geen enkel moment inzicht in het kwalijke van zijn handelen.

Het hof krijgt de indruk dat hij achteloos misbruik maakte van zijn status als bekende rapper en artiest om seksuele handelingen bij vrouwen af te dwingen. Daarbij overrompelde hij ze gewoon. De advocaat van Ali B gaat in diens zedenzaak in cassatie bij de Hoge Raad. Dat liet raadsman Bart Swier donderdag weten na afloop van de uitspraak van het gerechtshof.

Swier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het hof. De straf is hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist.

Armenië richt blik op Europese Unie door bekoelde band met RuslandArmenië kijkt voorzichtig naar het Westen, nu het vertrouwen in traditioneel bondgenoot Rusland afbrokkelt.

Feyenoord ondervindt problemen bij zoektocht nieuwe rvc-voorzitterFeyenoord heeft moeite met het vinden van een nieuwe voorzitter voor de raad van commissarissen, mede door het vertrek van Toon van Bodegom en de afkeer van topmensen uit het bedrijfsleven om de positie te bekleden vanwege bedreigingen. Ook algemeen directeur Dennis te Kloese vertrekt aan het einde van het seizoen.

Het emotionele verhaal van Bertus Zefat na theater nu tijdelijk op het witte doekNa succes in het theater is oorlogsmusical De Opgejaagden nu tijdelijk te zien in de bioscoop.

Eurovisie Songfestival verrast: Finse violiste mag toch viool spelen tijdens liveshowHet gaat eigenlijk tegen de eigen regels van het Eurovisie Songfestival in, maar voor het eerst sinds 1999 zal er live op het podium een muziekinstrument bespeeld worden.

De Opmars van Gustavo Hamer: Van Rotterdam naar het Hart van het Engelse VoetbalEen diepgaande blik op de carrière van Gustavo Hamer, zijn weg van Feyenoord naar Sheffield United en zijn status als smaakmaker in de Championship.

