Ali B veroordeeld tot drie jaar cel in hoger beroep voor verkrachtingen

Het gerechtshof in Amsterdam heeft Ali B veroordeeld tot drie jaar cel voor de verkrachting van onder anderen zangeres Ellen ten Damme.

Het gerechtshof in Amsterdam heeft een definitieve uitspraak gedaan in de zware strafzaak tegen de bekende zanger en presentator Ali B . De 44-jarige artiest is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van drie jaar.

Deze veroordeling volgt na een intensief proces in hoger beroep, waarbij het hof de eerdere bevindingen van de rechtbank grotendeels bevestigde, maar op enkele cruciale punten zelfs zwaarder oordeelde. De kern van de zaak draait om twee ernstige incidenten van seksueel geweld, waarbij Ali B is veroordeeld voor de verkrachting van twee verschillende vrouwen. De impact van deze uitspraak is groot, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de publieke discussie over machtsmisbruik en seksuele integriteit in de entertainmentindustrie.

Een van de meest besproken aspecten van deze zaak is de verkrachting van de 58-jarige zangeres Ellen ten Damme. De gebeurtenissen vonden plaats in april 2014 in een hotel in Marokko. Op dat moment was er sprake van opnames voor het populaire AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan. Pas in 2022 deed Ellen ten Damme een uitgebreide verklaring af bij de politie over wat er in die hotelkamer was gebeurd.

Hoewel zij destijds geen formele aangifte deed, waren haar verklaringen zo gedetailleerd en geloofwaardig dat het Openbaar Ministerie besloot tot vervolging over te gaan. Het OM stelde dat er voldoende bewijs was om de zaak voor de rechter te brengen, ondanks het tijdsbestek dat tussen het incident en de verklaring zat.

Het hof heeft in dit arrest geoordeeld dat er sprake was van een voltooide verkrachting, wat een zwaardere kwalificatie is dan de eerdere aanname van de rechtbank, die aanvankelijk sprak over een poging tot verkrachting. Naast het incident in Marokko is Ali B ook veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw tijdens een schrijverskamp in het dorp Heiloo. Ook hier was sprake van een ernstige schending van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit.

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de bewijslast voor beide zaken onomstotelijk was. De drie jaar celstraf weerspiegelt de ernst van de gepleegde feiten. De juridische strijd is langdurig geweest, waarbij de verdediging van Ali B probeerde de bewijsvoering aan te vechten, maar het hof bleef bij zijn standpunt dat de verklaringen van de slachtoffers consistent en overtuigend waren. De uitspraak markeert een pijnlijk einde aan een proces dat jaren van onzekerheid en emotionele belasting voor de betrokkenen met zich meebracht.

Ruth Jager, de advocaat die Ellen ten Damme gedurende deze complexe procedure bijstond, uitte na de uitspraak haar reactie namens de zangeres. Volgens Jager was het voor Ellen bovenal van essentieel belang dat er recht gesproken zou worden over de gebeurtenissen uit 2014. De focus lag niet zozeer op de hoogte van de straf, maar op de erkenning van het leed en de bevestiging dat de feiten juridisch zijn vastgesteld.

De advocaat benadrukte dat de uitspraak van de rechtbank reeds een belangrijke stap was, maar dat de bevestiging door het hof in dit arrest de definitieve erkenning biedt waar de zangeres op hoopte. Het feit dat het hof de kwalificatie heeft verzwaard naar een voltooide verkrachting, geeft aan dat de rechter de ernst van de situatie volledig heeft ingezien.

Deze zaak heeft een brede maatschappelijke discussie aangewakkerd over de drempels die slachtoffers van seksueel geweld ervaren bij het doen van aangifte. Het feit dat Ellen ten Damme pas jaren later haar ervaringen deelde, illustreert hoe complex het proces van traumaverwerking en melding kan zijn. De uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam zendt een krachtig signaal uit dat het verstrijken van tijd niet betekent dat misdrijven ongestraft blijven, mits er voldoende bewijs is.

Voor de betrokkenen betekent dit arrest een moment van afsluiting, hoewel de littekens van het verleden ongetwijfeld zullen blijven bestaan. De veroordeling tot drie jaar gevangenisstraf is daarmee een juridische afsluiting van een zaak die Nederland heeft geschokt





