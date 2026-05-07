Ali B veroordeeld tot drie jaar cel in hoger beroep

Het gerechtshof legt Ali B een zwaardere straf op dan de rechtbank, nadat een poging tot verkrachting werd herkwalificeerd als een voltooide verkrachting.

Het juridische proces rondom de bekende artiest Ali B heeft een nieuwe en scherpere wending genomen. In een recente uitspraak van het gerechtshof is de zanger veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar.

Dit resultaat is opvallend omdat het Openbaar Ministerie in deze fase van het hoger beroep een lagere straf eiste dan in de eerste rechtszaak. Waar de eis voorheen drie jaar bedroeg, vroeg de aanklager nu om twee en een half jaar cel. De reden voor deze verlaging was dat de aanklagers wilden dat het hof rekening zou houden met de enorme druk van de media en het feit dat Ali B voorheen geen strafblad had.

Desondanks vond het hof dat een zwaardere straf gerechtvaardigd was, wat aantoont dat de rechterlijke macht in dit specifieke geval een andere afweging maakte dan het Openbaar Ministerie. De kern van de zaak draait om vier zware strafbare feiten, bestaande uit twee verkrachtingen en twee aanrandingen tegen drie verschillende vrouwen. In de eerste rechtszaak in Haarlem werd Ali B vrijgesproken van de twee aanrandingen.

Bij de verkrachtingen was de uitspraak gemengd: één werd bewezen, terwijl de tweede, die betrof zangeres Ellen ten Damme, werd aangemerkt als een poging tot verkrachting. De rechtbank baseerde die beslissing destijds op het feit dat het slachtoffer zich hevig had verzet en dat Ali B uiteindelijk de kamer had verlaten. Het gerechtshof kijkt hier nu echter anders naar.

Volgens de voorzitter van het hof is er sprake van een voltooide verkrachting zodra er sprake is van binnendringen, ongeacht de mate van verzet of de duur van het incident. De verklaring van Ten Damme dat er sprake was van een beperkt binnendringen is juridisch voldoende om de kwalificatie van een poging naar een voltooide verkrachting te tillen.

Daarnaast was er voldoende steunbewijs in de vorm van de verklaringen van haar manager, die observeerde dat de zangeres na het incident wezenloos en leeg overkwam. Om de ernst van de zaak te begrijpen, is het belangrijk om naar de huidige wettelijke definitie van verkrachting te kijken. Tegenwoordig wordt verkrachting gedefinieerd als het ongewenst seksueel binnendringen van het lichaam zonder toestemming. Waar vroeger dwang of geweld een vereiste was, is nu het ontbreken van toestemming het doorslaggevende criterium.

Dit geldt voor alle vormen van penetratie, ook binnen een huwelijk. In de zaak van Ali B werden de twee aanrandingen opnieuw getoetst, maar het hof volgde hierin de eerdere uitspraak van de rechtbank. Hoewel de verklaringen van de slachtoffers als geloofwaardig werden beschouwd, ontbrak het aan het noodzakelijke steunbewijs om de feiten wettig en overtuigend te bewijzen.

In één specifiek geval was de reden hiervoor dat het slachtoffer pas zeer veel later over het voorval had gesproken, waardoor de bewijslast onvoldoende was. Wat betreft de strafmaat heeft het hof een eigen analyse gemaakt. Normaal gesproken wordt bij een verkrachting met beperkte dwang een straf van twee jaar opgelegd. In deze zaak waren er twee verkrachtingen, wat theoretisch op vier jaar zou kunnen uitkomen.

Het hof heeft echter een onderscheid gemaakt tussen de twee incidenten. De ene aanval werd omschreven als heftig maar kort, terwijl de tweede een langer durende aanval was waarbij ondanks hevig verzet toch penetratie plaatsvond. De verdediging probeerde de media-aandacht aan te voeren als verzachtende omstandigheid, maar het hof wees dit resoluut af. De rechter stelde dat Ali B had kunnen weten dat dergelijke ernstige delicten negatieve publiciteit zouden genereren.

Bovendien heeft de artiest in het verleden zelf vaak de publiciteit opgezocht, waardoor hij de gevolgen van de huidige media-storm aan zichzelf te wijten heeft. Nu de uitspraak is gedaan, blijft er nog één juridische weg open voor de veroordeelde. De advocaat van Ali B heeft direct aangekondigd dat hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad. Het is essentieel om te begrijpen dat cassatie geen nieuwe inhoudelijke behandeling van de zaak betekent.

De Hoge Raad zal niet opnieuw kijken naar de bewijzen of de getuigenverklaringen, maar zal uitsluitend toetsen of het recht door het gerechtshof op de juiste wijze is toegepast en of de procedure correct is verlopen. Hiermee is de laatste mogelijkheid om de zware uitspraak aan te vechten in gang gezet, terwijl de maatschappelijke discussie over toestemming en grensoverschrijdend gedrag door deze zaak opnieuw is aangewakkerd





