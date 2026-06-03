Algerije behaalt historische overwinning op Nederland dankzij meesterwerk van Hadj Moussa

De Algerijnse voetbalploeg heeft een historische overwinning behaald op Nederland in het legendarische stadion van Feyenoord. De ploeg toonde een voorbeeldige tactische discipline en werd steeds gevaarlijker onder aanmoediging van de luidruchtige Algerijnse supporters.

De krant prees de Algerijnse voetbalploeg voor haar historische overwinning op Nederland in het legendarische stadion van Feyenoord . De ploeg toonde een voorbeeldige tactische discipline en werd steeds gevaarlijker onder aanmoediging van de luidruchtige Algerijnse supporters.

De winnende goal van Feyenoorder Anis Hadj Moussa en de vele reddingen van doelman Luca Zidane werden als meesterwerk beschreven. De krant was echter niet zonder kritiek, aangezien de bondscoach weinig problemen had met het incasseren van klappen en de speelstijl verre van gedurfd was. In de tweede helft werden tactische wijzigingen doorgevoerd, waardoor Algerije een betere prestatie neerzette en meer zelfvertrouwen kreeg.

Dankzij een fraai gekruld schot van Hadj Moussa was de zege op een grote Europese voetbalnatie een feit. De zege geeft de selectie enorm veel vertrouwen voor het WK. De krant adviseert de Algerijnse bondscoach om zijn tactiek te herzien, aangezien de wedstrijd tegen Nederland een passieve tactiek liet zien. De krant concludeert dat de ploeg een grote stap voorwaarts heeft gezet en dat de toekomst rooskleurig is





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Algerije Nederland Feyenoord Anis Hadj Moussa Luca Zidane WK 2026

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