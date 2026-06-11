Algemeen Dagblad-journalist keihard af met FIFA-baas

Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou beschrijft zijn gevoelens als Arabisch, Afrikaans, homo, gehandicapt en arbeidsmigrant en verwijt FIFA-baas Gianni Infantino van vriendjes maken in het Midden-Oosten en Afrika, maar hen vier jaar later in de stront laten zakken.

Algemeen Dagblad -journalist Sjoerd Mossou keihard af met FIFA-baas De Somalische scheidsrechter Omar Artan werd geweigerd aan de Amerikaanse grens en ziet deelname aan het WK nu aan z'n neus voorbijgaan.

Infantino reageerde op alle commotie rondom het toernooi met de opmerking dat mensen 'een beetje relaxed' moeten doen. Mossou beschrijft zijn gevoelens als Arabisch, Afrikaans, homo, gehandicapt en arbeidsmigrant. Hij verwijt Infantino van vriendjes maken in het Midden-Oosten en Afrika, maar hen vier jaar later in de stront laten zakken.

Hij verwijt Infantino van kwijlen op schoot kruipen bij Donald Trump, hem een totaal belachelijke Vredesprijs geven bij de WK-loting, maar daarna zijn handen wassen in onschuld en roepen dat hij het ook allemaal niet kan helpen. Als schaamteloosheid een talent is, dan is Infantino een wonderkind zoals de wereld die zelden heeft gezien





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