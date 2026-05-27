Alfons Groenendijk is enthousiast over Crysencio Summerville voor WK

De trainer van Oranje , Alfons Groenendijk , is enthousiast over de uitverkiezing van Crysencio Summerville voor het WK. Volgens hem kan de 24-jarige vleugelaanvaller het verschil maken voor Oranje in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Groenendijk en Summerville kennen elkaar al zo'n zeven jaar en hebben samengewerkt bij ADO Den Haag. Hij herinnerde zich dat Summerville al iets speciaals had bij ADO Den Haag, met een brutaal spel en lef om in zijn eigen kwaliteiten te geloven. Via ADO Den Haag belandde Summerville in Engeland, waar hij zich bij Leeds United en daarna West Ham United ontwikkelde tot smaakmaker.

Groenendijk geeft de credit toe aan de fysieke stappen die Summerville heeft gezet, waardoor hij zijn bijzondere kwaliteiten aan de bal heeft behouden. Hij heeft wapens in de vorm van scorend vermogen, het vermogen om buitenom en binnendoor te spelen en een enorme snelheid. Bovendien heeft hij een passeerbeweging die bijna niet af te stoppen is. Groenendijk plaatst slechts één kanttekening bij de oproep van Summerville, die voornamelijk geldt als optie op rechtsbuiten bij Oranje.

Hij vindt hem het gevaarlijkst als hij vanaf links komt. Summerville speelde dit seizoen 31 Premier League-duels, waarin hij vijf keer scoorde en twee assists gaf. Daarmee was hij een lichtpuntje bij West Ham United. Na de degradatie van de Londenaren is het de verwachting dat de buitenspeler deze zomer een transfer maakt





