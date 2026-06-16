Alex Kroes wordt vicevoorzitter van Oostenrijkse kampioen LASK na turbulente periode bij Ajax

Alex Kroes vertrekt van Ajax om vicevoorzitter te worden van LASK, de Oostenrijkse kampioen en partnerclub van Ajax. Hij wil zijn Europese netwerk en ervaring inzetten om de club verder te ontwikkelen, na een mislukte periode als technisch directeur bij Ajax.

Alex Kroes is de nieuwe vicevoorzitter van LASK , de kampioen van Oostenrijk . De club uit Linz is een partnerclub van Ajax , waar Kroes eind januari als technisch directeur zijn vertrek aankondigde na het ontslag van John Heitinga.

"LASK heeft het in zich om niet alleen in Oostenrijk goed te presteren", zegt Kroes dinsdag op de site van LASK. "Ik wil met mijn ervaring en mijn contacten in Europa de club helpen om de koers uit te stippelen. " Volgens diverse media krijgt Kroes ook aandelen van de Oostenrijkse kampioen in handen, maar daar meldt de club zelf niets over.

De 51-jarige oud-eigenaar van makelaarskantoor SEG en eredivisionist Go Ahead Eagles wil meehelpen om de structuur en cultuur van de club verder te verbeteren.

"Zijn expertise en netwerk in Europa hebben we nu nodig", reageert president Christoph Königslehner van LASK op de komst van Kroes. Bij Ajax beloofde Kroes rust, maar die is er mede door een valse start nooit gekomen. Kroes werd aangenomen als algemeen directeur, maar kocht vlak voor hij aantrad aandelen bij de club, waardoor hij geschorst werd en een andere functie kreeg. Ook het aanstellen van Heitinga als trainer bleek alles behalve een succes.

De Amsterdammers deden het seizoen daarvoor onder Francesco Farioli mee om de titel, maar Heitinga kon de stijgende lijn niet doorzetten. Nadat Heitinga werd ontslagen, zat ook de tijd van Kroes erop bij Ajax





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