Alessandro Bastoni kiest voor Inter: Transfer naar Barcelona lijkt van de baan

Alessandro Bastoni lijkt toch bij Inter te blijven, ondanks eerdere interesse van FC Barcelona. De verdediger zou de voorkeur geven aan een langer verblijf bij de Italiaanse club, waar hij zich gesteund voelt. Financiële overwegingen bij Inter en het verschil in transfersom met Barcelona speelden ook een rol.

Alessandro Bastoni lijkt toch echt bij Inter te blijven. Eerder leek het erop dat Bastoni aan het einde van het seizoen naar FC Barcelona zou verkassen, maar die geruchten lijken nu toch van de baan. De Italiaanse grootmacht leek eerder open te staan voor een vertrek van Bastoni. Dat had vooral te maken met het bredere financiële plaatje bij de club. De leiding was van mening dat er selectief afscheid genomen moest worden van spelers.

Naast een lange lijst van spelers wier contracten bijna aflopen, werd de naam van Bastoni genoemd als een van de mogelijke opties om te verkopen en geld te genereren voor de aankoop van nieuwe spelers. De situatie is echter drastisch veranderd.\Volgens de laatste berichten uit Italië wil de 26-jarige verdediger bij Inter blijven en blijven strijden om prijzen in het Giuseppe Meazza stadion. Dit nieuws lijkt te betekenen dat Barcelona naast de diensten van de Italiaanse speler grijpt. Andere bronnen voegen daar aan toe dat er een groot verschil bestaat tussen de twee clubs over de transfersom van de centrale verdediger. De Catalanen zouden naar verluidt een bod van rond de 45 miljoen euro overwegen, terwijl Inter een bedrag tussen de 60 en 70 miljoen euro verlangt. De Italiaanse kranten bevestigen dat er wel contact is geweest tussen Barcelona en de vertegenwoordigers van Bastoni, maar dat deze gesprekken zich nog in een pril stadium bevinden, met name omdat de speler zelf niet bereid lijkt om het idee van een transfer verder te bespreken. De speler lijkt zich te focussen op zijn huidige club en de successen die daar te behalen zijn. De steun van de club en de fans lijken een belangrijke rol te spelen.\Volgens betrouwbare bronnen beschouwt de Italiaans international Inter als 'zijn team', mede door de sterke steun die hij van de club ontving tijdens recente moeilijke periodes. De club bleef hem onvoorwaardelijk steunen, ondanks het feit dat hij in de meeste uitstadions in Italië werd uitgejouwd na de controverse rond de zwaarbevochten overwinning in de Derby D’Italia tegen Juventus (3-2 winst). Bastoni kreeg de nodige kritiek na een actie in die wedstrijd. Bastoni zorgde middels een schwalbe ervoor dat zijn tegenstander Pierre Kalulu een tweede gele kaart ontving en dus rood kreeg. Dat werd de verdediger in Italië niet in dank afgenomen. Hij kreeg echter wel warm applaus van de eigen fans bij zijn terugkeer in de competitiewedstrijd tegen AS Roma (5-2 winst), na zijn rode kaart in de verloren WK-kwalificatiewedstrijd van Italië tegen Bosnië en Herzegovina. Door die nederlaag moest Italië voor de derde keer op rij het WK aan zich voorbij laten gaan. Het lijkt er nu op dat Bastoni zijn loopbaan voorlopig wil voortzetten bij Inter, en de interesse van FC Barcelona van de baan is





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Onrustige aanloop naar Champions League-clash Barcelona - Atlético MadridDe spelersbus van Atlético Madrid is bij aankomst in Barcelona uitgefloten en mogelijk bekogeld met stenen. Trainer Diego Simeone reageert op het incident voorafgaand aan de Champions League-kwartfinale.

Read more »

Praat mee op VP: FC Barcelona - Atlético MadridFC Barcelona ontvangt Atlético Madrid in de kwartfinale van de Champions League. De wedstrijd begint om 21.00 uur, volg de wedstrijd hieronder in de live-omgeving van VoetbalPrimeur en praat mee!

Read more »

Atletico Madrid zet grote stap richting halve finales Champions League na zege op FC BarcelonaAtletico Madrid heeft in de heenwedstrijd van de Champions League kwartfinale met 0-2 gewonnen van FC Barcelona. De wedstrijd werd gekenmerkt door een rode kaart voor Barcelona en blessure van Hancko.

Read more »

Atlético verslaat Barcelona in Champions League-clash: alles te spelen in returnAtlético Madrid heeft in de heenwedstrijd van de Champions League Barcelona verslagen. Een cruciale rode kaart en een benutte vrije trap bepaalden de wedstrijd, waarin de Madrilenen de overwinning pakten. De return in Barcelona belooft een spannende strijd te worden.

Read more »

Vrije trap leidt zege Atlético in op tien man Barcelona in kwartfinale Champions LeagueBarcelona domineert het spelbeeld, maar kan niet opboksen tegen de twee goals van Atlético Madrid. Volgende week dinsdag is in Madrid het tweede duel.

Read more »

Atlético Madrid verslaat FC Barcelona in Champions League-kwartfinaleAtlético Madrid heeft de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen FC Barcelona gewonnen met 0-2. Julián Álvarez en Alexander Sørloth scoorden de doelpunten, terwijl Barcelona met tien man de achterstand probeerde te verkleinen.

Read more »